Unicentro Medellín se pronunció tras colapso de cubierta: reportan varios lesionados leves

La Ciudadela Comercial Unicentro Medellín entregó un parte oficial sobre la emergencia registrada en la tarde de este sábado 6 de junio, luego del desprendimiento de varias placas de drywall que hacían parte del cielo falso ubicado en el sector de la entrada principal sobre la Avenida Bolivariana.

De acuerdo con el comunicado emitido por la administración del centro comercial, tras el incidente se activaron de inmediato los protocolos de atención y respuesta con el fin de garantizar la seguridad de visitantes, comerciantes y colaboradores.

Organismos de emergencia atendieron la situación

En la atención de la emergencia participaron el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y el servicio de atención médica EMI, quienes realizaron la valoración de las personas que se encontraban en el lugar al momento del desprendimiento.

Según informó Unicentro Medellín, no se registran personas con lesiones de gravedad asociadas al hecho. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó a través de su cuenta de X que, de manera preliminar, entre siete y diez personas resultaron con lesiones leves y están siendo atendidas por los organismos de salud.

“A esta hora, nuestro equipo de Bomberos Medellín acompaña la atención de una emergencia en Unicentro, donde se presentó el colapso de una cubierta. El centro comercial activó de inmediato sus protocolos y realizó la atención inicial”, señaló el mandatario.

Investigan las causas del incidente

La administración de Unicentro Medellín informó que actualmente se adelantan las inspecciones técnicas correspondientes para establecer las causas que provocaron el desprendimiento de las placas de drywall y definir las acciones preventivas y correctivas necesarias.

Pese a la emergencia, el centro comercial aseguró que continúa operando con normalidad y reiteró su compromiso con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de visitantes, comerciantes y trabajadores.

Las autoridades permanecen monitoreando la situación mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.