CANAL RCN
Colombia

Procuraduría radica concepto ante la Corte Constitucional sobre la reforma pensional

El procurador general, Gregorio Eljach, radicó concepto ante la Corte Constitucional con respecto a la reforma pensional.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
08:57 a. m.
La Procuraduría radicó concepto ante la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Le pide al alto tribunal celeridad en el trámite. Esto, a pesar de que la Cámara de Representantes no ha enviado las actas de aprobación del proyecto.

El documento del procurador general, Gregorio Eljach, menciona lo siguiente: “Puede continuar, de la manera más célere posible, con el análisis de fondo de la subsanación del vicio de trámite señalado en este proceso de constitucionalidad”. La reforma tuvo que entrar a regir hace dos meses, pero al no hacerlo, millones de personas han enfrentado situaciones que calificó como precarias y de escasos medios económicos.

El concepto de la Procuraduría

Uno de los proyectos a los que más le ha apostado el Gobierno es la reforma pensional. El articulado superó en junio de 2024 su último debate en la Cámara de Representantes. El texto aprobado en el Senado fue acogido por el órgano legislativo.

Con esta decisión, empezó la cuenta regresiva para que el nuevo modelo pensional entrara a regir en julio de este año. Sin embargo, con el paso de los meses los planes cambiaron.

¿Por qué la reforma no comenzó a regir en julio?

La Corte Constitucional le devolvió el proyecto a la plenaria de la Cámara para que subsanara los vicios que se identificaron en el cuarto debate. Básicamente, se buscó que la discusión y respectiva votación se llevaran a cabo.

A finales de junio, el debate se desarrolló con la subsanación de los vicios. La reforma pensional volvió a ser aprobada y la Corte Constitucional solicitó las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio. En esta información se debía incluir la votación.

“Las actas cumplen una función de transparencia y fe pública, que en los términos establecidos por la misma Corte Constitucional, corresponden a actos internos del Congreso”, sostuvo Eljach.

