Reforma pensional, cesantías y emprendimiento: claves para el bolsillo de todos los colombianos

Entender la economía no es solo para expertos, es clave para que todos tomemos muy buenas decisiones. Finalmente, todo pasa por nuestros bolsillos.

Es por eso que hoy vamos a hablar de la reforma pensional y cómo afecta nuestro futuro, sobre cesantías y cómo darles un buen uso y, por supuesto, emprendimiento. Bienvenidos, esta es la clave económica.

¿A quién cobija la reforma pensional y qué pasa con quienes están en transición?

Desde el 1 de julio de 2025, si no pasa nada antes, entra en vigencia la reforma pensional. A la espera de la decisión de la Corte Constitucional, se confirma que las personas cobijadas por la reforma son las mujeres que no alcancen a cumplir 750 semanas cotizadas y los hombres que no cumplan 900 semanas al primero de julio. El resto de la población entra al nuevo sistema.

Para quienes sí alcancen esas semanas (750 las mujeres y 900 los hombres), se activa el régimen de transición. Esto quiere decir que se mantienen bajo las reglas de la Ley 100. Los pensionados actuales tampoco verán cambios: seguirán con las condiciones establecidas.

Dentro del régimen de transición hay dos grupos: quienes están a más de 10 años de pensionarse y quienes están a menos de 10 años. Para estos últimos se habilita una ventana de oportunidad de traslado que les permite cambiar de régimen, incluso si ya tienen edad de pensión. Esta opción estará disponible hasta el 16 de julio de 2026 y permite a los interesados recibir doble asesoría gratuita, sin necesidad de abogados ni demandas.

Cuatro pilares, cesantías y una historia de emprendimiento indígena

El nuevo sistema pensional tendrá cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario.

En el pilar solidario, las personas mayores de 65 años en condición de pobreza o vulnerabilidad, según clasificación del Sisbén (grupos A, B o C1), podrán recibir una transferencia mensual cercana a los 233.000 pesos. No es necesario haber cotizado para acceder a este beneficio, pero sí cumplir los requisitos de edad y condición socioeconómica.

El pilar semicontributivo aplica para quienes hayan cotizado entre 300 y 1000 semanas. A partir de los 60 años para mujeres y 65 para hombres, se les entregará una anualidad con base en lo cotizado más su rentabilidad. Este apoyo también depende del presupuesto nacional.

En el caso contributivo, como lo explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, desde julio las cotizaciones se dividen. El 16 % del salario se reparte: lo correspondiente hasta 2.3 salarios mínimos irá a Colpensiones, y el excedente a una cuenta individual administrada por un ACAI (Administrador del Componente Complementario de Ahorro Individual). A futuro, la pensión se compondrá con recursos del régimen público y ese ahorro complementario.

Para las mujeres, se reduce progresivamente el número de semanas necesarias para pensionarse: desde el próximo año, cada año se restarán 25 semanas hasta llegar a 1000 semanas en 2036. Además, por cada uno de los primeros tres hijos podrán descontar 50 semanas. Así, una mujer con tres hijos podrá pensionarse con 850 semanas y 57 años.

El pilar voluntario será clave para quienes quieran mejorar su pensión futura. Con la reducción de subsidios estatales, el ahorro personal toma protagonismo. Según Velasco, los fondos están comprometidos en ofrecer nuevos productos que faciliten ese ahorro adicional.

También se abordó el uso de las cesantías. Juan Carlos Molano, líder comercial de Protección, recordó que las cesantías son una prestación social que equivale a un salario por año trabajado y deben pagarse a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Son acumulables, no se pierden al cambiar de trabajo y se pueden usar para educación, compra o mejora de vivienda, o en caso de desempleo.

Finalmente, en la clave económica también hubo espacio para hablar de emprendimiento. Mariani Velázquez León, indígena Sikuani del resguardo Alto Unuma, en Puerto Gaitán, Meta, compartió su historia. Junto a Luz Marina y otras 42 artesanas, hacen parte de la asociación Peti Rieve, desde donde elaboran productos con cumare, moriche y madera: canastas, manillas, floreros, llaveros y más.

Aunque producir no es difícil para ellas, comercializar sus productos sí lo es. Viven a 18 horas de Bogotá y muchas veces no tienen cómo mostrar su trabajo. Gracias al apoyo de Ecopetrol Emprende, están creando su página web, redes sociales y un canal de ventas.

Esperan participar en más ferias, crear un punto de venta y demostrar que el conocimiento ancestral también es economía transformadora. "Esta es nuestra profesión. No es solo artesanía, es nuestra historia", afirman con orgullo.