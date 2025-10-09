Corte Constitucional pide de nuevo a la Cámara de Representantes enviar las actas de sesión de la reforma pensional

La Sala Plena de la Corte Constitucional pidió nuevamente a la Presidencia de la Cámara de Representantes que envíe a su despacho las copias de las actas de las sesiones en las que se discutió la reforma pensional.

A través de un nuevo auto, la Corte solicitó que se aclare si las actas de las sesiones plenarias extraordinarias de los días 27 y 28 de junio fueron aprobadas por la Cámara de Representantes, y las fechas en las que esto se dio.

Además, se pide incluir el número de votos obtenidos en cada una de las sesiones en las que fue puesta a votación la reforma.

En la lista de solicitudes de la Corte se incluye también la copia de los órdenes en los que se haya incluido como punto específico de discusión y votación la aprobación de las actas correspondientes a los dos días en cuestión.

De acuerdo con el nuevo auto, la Cámara tiene dos días para enviar los documentos.

Cabe recordar que el pasado 2 de septiembre el magistrado Jorge Ibáñez ya había otorgado un plazo de tres días a la corporación para que enviara la documentación completa referente al trámite de la reforma.

La demanda contra la reforma pensional

Estas determinaciones de la Corte se dan en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la senadora Paloma Valencia, en contra de la ley 2381 de 2024, “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones”.

En dicha demanda, la congresista asegura que se habría pasado por alto el debate que debía desarrollarse en la plenaria de la Cámara, tras la aprobación de la reforma en el Senado.

Por su parte, la Sala Plena de la Corte encontró que efectivamente se había presentado un vicio de procedimiento en el debate surtido en la Cámara de Representantes.

El rollo con la reforma pensional

Fue el pasado 28 de junio cuando la Corte Constitucional devolvió la reforma pensional a la Cámara de Representantes, tras encontrar que se habían presentado vicios en su último debate.

Después de esto, los representantes volvieron a debatir y votar el proyecto de ley, con el fin de subsanar los errores y devolverlo a la Corte para su visto bueno.

Sin embargo, la cámara baja sigue sin enviar los documentos solicitados por el alto tribunal para avanzar en el estudio; un tema que ha generado tensiones nuevamente entre el Gobierno Nacional y el despacho del magistrado Ibáñez.