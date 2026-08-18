¿Cuáles son los negocios de Howard G. Buffett, el empresario que ayudará a reconstruir Chocó?

En la tarde del lunes 17 de agosto, la artista barranquillera Shakira arribó a Chocó para ayudar a las personas afectadas por el terremoto.

El sismo se presentó después de las 7:30 a.m. del lunes 10 de agosto. Fue de magnitud 7.4 con profundidad de 96 kilómetros y el epicentro fue San José del Palmar, municipio a un par de horas de Quibdó, Chocó.

Shakira ayudará a la gente en Chocó

La UNGRD presentó a las 6:30 a.m. de este martes 18 de agosto el balance más reciente: en los 472 municipios afectados se registran 304 fallecidos, 4.548 heridos, 426 desaparecidos y 356 rescatados.

Varias personalidades nacionales e internacionales han anunciado su apoyo. Una de las más esperadas fue Shakira, quien llegó a Chocó y dio a conocer varios proyectos de cara a la reconstrucción.

Ante los medios de comunicación, la artista informó que dedicará sus esfuerzos para la reconstrucción de la sede de la Universidad Tecnológica. También aseguró que a través de su fundación Pies Descalzos se construirán 10 escuelas.

Shakira no llegó sola, sino que estuvo acompañada del empresario estadounidense Howard Buffett. Dijo que él ayudará con la fundación para los proyectos que se desarrollarán.

Los negocios de Buffett

De acuerdo con Bloomberg Online, Buffett hace parte de Berkshire Hathaway, un conglomerado de empresas. En la mayor parte de su vida ha estado dedicado al sector agrícola y de la producción de comida.

Además, es el presidente de una fundación que lleva su nombre, la cual se dedica a la seguridad alimentaria y combatir la trata de personas, principalmente. Previo a volverse multimillonario, estuvo en Archer Daniels Midland Company, Coca-Cola Company, Lindsay Corporation y Agro Tech Food, entre otras empresas.

Un dato curioso es que, en octubre de 2021, el entonces presidente Iván Duque le otorgó la ciudadanía a Buffett. Para ese momento, su organización era una de las más grandes en cuanto a la beneficencia.

El hombre nacido en 1954 ha tenido negocios vinculados a la agricultura, manejo de agua, educación, desarrollo rural, administración de suelos, producción agrícola y sustitución de cultivos ilícitos, según Bloomberg.