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VIDEO | Rescataron con vida a ternero que llevaba ocho días atrapado en una alcantarilla tras el terremoto en Pereira

Los sonidos que escucharon habitantes del sector de Cerritos permitieron ubicarlo y activar un operativo.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
03:36 p. m.
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Ocho días después del terremoto que sacudió a varias zonas del país, una historia inesperada de supervivencia se registró en Pereira, Risaralda.

En el sector de Cerritos, habitantes comenzaron a escuchar sonidos provenientes del interior de una alcantarilla. Al acercarse, descubrieron que no se trataba de un ruido cualquiera, era un ternero permanecía atrapado bajo tierra.

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El animal habría quedado en ese lugar como consecuencia del movimiento telúrico y permaneció allí durante varios días, hasta que la comunidad logró alertar a las autoridades.

¿Cómo encontraron al ternero después de tantos días?

Los ciudadanos escucharon los sonidos del animal y decidieron informar a las autoridades. Al verificar el lugar, los organismos de emergencia confirmaron que había un ternero atrapado en el interior de una alcantarilla.

El hallazgo se produjo ocho días después del terremoto, lo que hizo todavía más compleja la situación, pues el animal llevaba varios días sin poder salir por sus propios medios.

Ante la emergencia, se puso en marcha un procedimiento especializado para llegar hasta él y extraerlo sin causarle más lesiones.

¿Quiénes participaron en el rescate?

El operativo reunió a diferentes organismos para intentar sacar al animal del lugar. En la intervención participaron Bomberos Oficiales de Pereira, Bomberos Voluntarios, la Policía Ambiental, veterinarios del Bioparque Ukumarí y autoridades ambientales.

Cada equipo cumplió una función durante el procedimiento, desde las labores para acceder hasta el punto donde se encontraba el ternero, hasta la atención veterinaria posterior.

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La prioridad era conseguir que el animal pudiera salir con vida después de permanecer tantos días atrapado.

Finalmente, después de las maniobras de rescate, los equipos consiguieron extraer al ternero de la alcantarilla con vida. El animal fue puesto a salvo y posteriormente recibió valoración y atención veterinaria para conocer su estado de salud después de los días que permaneció bajo tierra.

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