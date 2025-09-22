Condenan a más de 36 años de cárcel a sujetos que asesinaron al fundador de empresa de arepas El Carriel

Este lunes se conoció que un juez condenó a Johan Daniel Pinzón Díaz y Sergio Alejandro Gómez Quintero a penas superiores a 36 años de prisión, tras aceptar su participación en el asesinato de un empresario y su mayordomo en el municipio de Guaduas, Cundinamarca.

Los sentenciados firmaron un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que admitieron su responsabilidad en el crimen de Luis Alfonso Valencia, propietario de una compañía productora y distribuidora de arepas, y de Darío López Herrera, su empleado de confianza. Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2024 en una finca de la región.

La investigación estableció que Pinzón Díaz, trabajador de la finca, facilitó información sobre los bienes de valor en la propiedad para que el robo fuera ejecutado.

Por su parte, Gómez Quintero fue identificado como uno de los hombres armados que ingresó al inmueble, redujo a las víctimas y les disparó, acabando con sus vidas antes de huir con varios objetos robados.

El fallo judicial los declaró culpables de los delitos de homicidio y hurto calificado con agravantes, así como de secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.

“Luego de avalar la negociación judicial, un juez penal de conocimiento los condenó por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; secuestro simple y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones”, se lee en el documento de la Fiscalía.

Pinzón Díaz recibió una condena de 36 años, mientras que Gómez Quintero deberá cumplir 36 años y 8 meses de prisión.

Ambos fueron capturados en febrero de este año y desde entonces permanecen recluidos en un centro penitenciario.