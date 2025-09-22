CANAL RCN
Colombia

Fiscal del caso Nicolás Petro envió una carta denunciando presiones indebidas

La fiscal envió el documento a Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la nación, y Gilberto Javier Guerrero Díaz, vicefiscal general.

Nicolás Petro Burgos
FOTO: Nicolás Petro Burgos - X

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
10:52 a. m.
La fiscal Lucy Laborde, tercera especializada adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y encargada del proceso contra Nicolás Fernando Petro Burgos, envió en las recientes horas una carta a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y al vicefiscal Gilberto Javier Guerrero.

Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia presiones indebidas

En el escrito, denunció presiones indebidas y decisiones administrativas que, según ella, afectan su autonomía e independencia en el manejo del caso.

Laborde, en la carta, aseguró que el proceso contra Nicolás Petro ha sido adelantado por ella “de manera íntegra y ajustada” y con un soporte probatorio “muy fuerte”, por lo que considera que no requiere apoyo adicional.

La fiscal expresó su inconformidad con la designación de la doctora María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo en el proceso, decisión adoptada por resolución de la delegada para las Finanzas Criminales.

Adicionalmente, advirtió que esa medida no corresponde a las necesidades de su despacho, pues ha podido adelantar la investigación sin retrasos y con suficientes pruebas.

“No requiero apoyo, asesoría ni orientación en dicho aspecto”, añadió, señalando que el proceso no ha tenido aplazamientos solicitados por la Fiscalía, pese a los intentos de la defensa, y que ella cuenta con la experiencia y capacidad necesarias para continuar al frente.

Otro de los puntos que denunció Laborde fue una convocatoria sorpresiva a una reunión realizada el 18 de septiembre por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección contra la Corrupción.

Allí, según su relato, se le pidió exponer los avances del caso Petro Burgos sin información previa sobre los temas a tratar.

“El jueves 18 de septiembre fui convocada por la dirección especializada contra el lavado de activos, la cual fuera de haber sido sorpresiva, careció de información previa sobre el tema a tratar y en la cual se me solicitó intempestivamente manifestara hechos que se investigan en el radicado objeto de nueva solicitud de nueva imputación contra Nicolás Petro”, se lee en el documento.

La fiscal concluyó su carta advirtiendo que estas disposiciones ponen en riesgo los principios de celeridad, objetividad y debido proceso, pilares fundamentales en la administración de justicia.

