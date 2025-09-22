CANAL RCN
Desarticulan banda ‘La 57’ en Bogotá: alquilaban bares para drogar y robar a sus víctimas

La organización criminal que operaba en Chapinero y Teusaquillo, utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas, utilizando perfiles falsos de mujeres para seducir a hombres y concertar encuentros.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
10:43 a. m.
Las autoridades en Bogotá lograron perpetrar un golpe significativo contra la delincuencia organizada en la capital. Esto, luego de desarticular una banda criminal conocida como ‘La 57’, que operaba en las localidades de Chapinero y Teusaquillo.

Desmantelan a la banda 'La 57': ¿Quiénes eran?

Tras una investigación de diez meses, ocho personas fueron capturadas y enviadas a prisión por un juez.
La banda había modificado la modalidad del paseo millonario, un tipo de secuestro extorsivo común.

En lugar de secuestrar a las víctimas en vehículos, los delincuentes alquilaban bares donde atraían a sus objetivos, principalmente hombres, para luego drogarlos y robarles.

Según las autoridades, los criminales utilizaban sustancias psicoactivas como clonazepam y licor adulterado para poner a las víctimas en estado de indefensión.

Una vez incapacitadas, las golpeaban y robaban utilizando datáfonos para realizar transacciones fraudulentas con sus tarjetas bancarias.

“Se identificaron ocho responsables que tenían cada uno un rol en la operación criminal de identificar a las víctimas para llevarlas a estos sitios, darles eventualmente las bebidas vencidas y algunos medicamentos que ponían a estas personas en estado de indefensión. Luego las golpeaban y las robaban”, detalló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Según información, los hechos se registraban en su mayoría en los bares que operan después de la hora permitida.

Cayó en Bogotá banda que alquilaba bares para drogar y robar a ciudadanos

La hora límite para el funcionamiento de establecimientos nocturnos en Bogotá es las 3:00 a.m., después de este tiempo, aumenta el riesgo de delitos como robo, secuestro extorsivo y homicidio.

La banda también utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas, utilizando perfiles falsos de mujeres para seducir a hombres y concertar encuentros en el bar clandestino ubicado en la calle 57 con Caracas, en Chapinero.

Las autoridades han identificado ocho responsables, cada uno con un rol específico en la operación criminal, desde la identificación de víctimas hasta la administración de sustancias y la ejecución de los robos.

