Condenan a 36 años de cárcel a la enfermera que ahogó a su bebé en Santa Marta: había quedado libre

En las últimas horas, un juez ordenó la captura de Yenny Higuera Casallas, la mujer que le ocasionó la muerte a su bebé en una playa de Santa Marta en 2022 y que había quedado en libertad por vencimiento de términos.

La enfermera que viajó desde Bogotá a Santa Marta para cometer el asesinato de su bebé, después de más de un año en libertad, un juez emitió una nueva orden de captura en su contra y le dictó sentencia en centro carcelario.

La decisión fue condenarla a 36 años de prisión por el homicidio de su hijo, un bebé de un año y tres meses, identificado como Samuel Guerrero.

Madre que asesinó a su bebé Samuel Guerrero sigue libre

Yenny Higuera Casallas fue capturada en junio de 2022. Sin embargo, el 17 de junio de 2024, quedó en libertad por vencimiento de términos.

Después de un año y cuatro meses, en libertad tras el asesinato de su hijo, la justicia ordenó nuevamente su captura.

Noticias RCN pudo conocer que la mujer permanece en libertad y que podría ser capturada en las próximas horas, a través de una orden de captura.

Las pruebas que revelan cómo la mujer asesinó a su bebé

Inicialmente las autoridades manejaban la hipótesis de un posible accidente, pero las circunstancias de modo y lugar en la que ocurrieron los hechos apuntaban a que se trataría de una acción voluntaria y llevada a cabo por Higuera.

El análisis forense habría revelado que Yenny Higuera viajó de Santa Marta y en la playa Buritaca sumergió al bebé en el mar hasta causarle la muerte, dejándolo abandonado en el lugar.

El menor fue encontrado sin vida un día después. Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el bebé falleció debido a una asfixia causada por sumersión, indicó la Fiscalía.