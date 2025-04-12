Evite dar vueltas: Transmilenio modificó una de sus rutas más habituales y así funcionara ahora

TransMilenio confirmó una serie de modificaciones que afectan directamente a quienes utilizan de manera regular una de las rutas más concurridas entre el norte de Bogotá y el centro de la ciudad.

El ajuste empezó a operar el pasado 29 de noviembre, impactando la movilidad de miles de pasajeros que se desplazan por este eje durante la semana y los fines de semana.

Transmilenio modificó una de sus rutas más habituales

La entidad anunció que el servicio incorporó un nuevo punto de acceso y salida para los usuarios: la estación Universidades CityU, ubicada en pleno corredor académico del centro.

Con esta adición, la ruta B74 y J74 busca facilitar el flujo hacia uno de los sectores con mayor afluencia estudiantil.

Sin embargo, de manera simultánea se eliminaron las paradas en Museo del Oro y Las Aguas – Centro Colombo Americano, dos estaciones que tradicionalmente conectaban a estudiantes, trabajadores y visitantes del centro histórico de la capital.

Estas salidas del recorrido han generado cambios obligatorios en la planeación de los desplazamientos diarios.

Además, en el detalle operativo, TransMilenio precisó que tanto en la B74 como en la J74 se eliminaron también las paradas en Calle 19, Calle 26 y AV. 39, puntos usualmente utilizados por quienes se mueven hacia oficinas, comercios o instituciones ubicadas sobre ese corredor.

Así quedó la operación del servicio de Transmilenio B74

Lunes a viernes: 6:00 a. m. – 10:30 p. m.

Sábados: 7:00 a. m. – 8:30 p. m.

Paradas vigentes

Universidades CityU, Calle 45 – American School Way, Temporal Calle 57, Héroes, Virrey, Calle 127, Prado, Calle 142, Calle 146, Mazurén, Toberín – Foundever y Portal Norte.

Paradas suprimidas

Calle 19, Calle 26 y AV. 39.

Así quedó la operación del servicio de Transmilenio J74

Lunes a viernes: 5:30 a. m. – 9:30 p. m.

Sábados: 6:30 a. m. – 8:30 p. m.

Paradas vigentes

Portal Norte, Toberín – Foundever, Mazurén, Calle 146, Calle 142, Prado, Calle 127, Virrey, Héroes, Temporal Calle 57, Calle 45 – American School Way y Universidades CityU.

Paradas suprimidas

AV. 39, Calle 26 y Calle 19.

Beneficios de personalizar la tarjeta TuLlave

La entidad recordó a los usuarios que personalizar la tarjeta TuLlave sigue siendo una alternativa útil para enfrentar con más facilidad los cambios en el sistema. Entre los beneficios destacan:

Transbordos a 0 pesos.

Dos viajes a crédito al día.

Recuperación del saldo en caso de pérdida.

El trámite no tiene ningún costo y la tarjeta puede recargarse a través de la web.