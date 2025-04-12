CANAL RCN
Colombia

Cárcel para patrullero que amenazó, con un arma, a su expareja y la obligó a dejar su vivienda

Según información del caso, el patrullero utilizó un arma de fuego para intimidar a su excompañera y obligarla a abandonar la vivienda que compartían junto a sus hijos menores de edad en febrero de este año.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
04:22 p. m.
A través de un comunicado, publicado este jueves 4 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías de Cartagena ordenó enviar a un patrullero de la Policía Nacional a un centro carcelario.

Cárcel para patrullero de la Policía implicado en caso de agresión

Esto, tras verse involucrado en un caso de presunta violencia intrafamiliar que se habría extendido por varios años.

Según la investigación, el uniformado, de 40 años, es señalado de agredir física y verbalmente a su expareja sentimental, una mujer de 38 años, en hechos que habrían ocurrido desde 2013 en el barrio Armenia.

Los reportes del proceso indican que la situación alcanzó su punto más crítico en febrero de este año, cuando el patrullero presuntamente utilizó un arma de fuego para intimidarla y obligarla a abandonar la vivienda que compartían junto a sus hijos menores de edad.

“Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Cartagena (Bolívar) profirió medida de aseguramiento en centro carcelario contra un patrullero de la Policía Nacional, señalado de maltratar a su excompañera sentimental”, indicó la Fiscalía.

El hombre fue capturado el pasado 27 de noviembre en las instalaciones del Comando de la Policía ubicado en el barrio Manga.

Patrullero de la Policía agredía a su expareja sentimental

Tras su detención, fue presentado ante un juez y una fiscal le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada.

El procesado no aceptó los cargos, sin embargo, la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para imponerle medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso penal en su contra.

“La más reciente agresión sucedió en febrero último, cuando el uniformado con arma de fuego habría obligado a la víctima a mudarse de la casa que compartían con sus hijos, menores de edad. El procesado fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el pasado 27 de noviembre en el Comando de la Policía en el barrio Manga de la capital bolivarense”, finalizó la Fiscalía.

