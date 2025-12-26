Conductor borracho provocó fatal accidente en Boyacá: una familia completa iba en el carro

Lo que debía ser un viaje para compartir en familia durante las festividades decembrinas terminó convertido en una tragedia.

Una familia de la localidad de Usme, en Bogotá, quedó marcada por la muerte de su padre luego de un violento accidente de tránsito ocurrido en una vía del departamento de Boyacá, provocado por un conductor que manejaba en estado de embriaguez.

El siniestro se registró cuando la familia se dirigía a celebrar la Navidad y el Año Nuevo, un trayecto que jamás llegaron a completar.

Conductor borracho provocó fatal accidente en Boyacá

El accidente ocurrió el sábado 20 de diciembre, en horas de la noche, sobre la vía Duitama – La Palmera, específicamente en el sector de Santa Rosa de Vitelmo.

La familia Muñoz había salido desde Bogotá rumbo a Boyacá con el propósito de pasar las festividades de fin de año.

En el vehículo se movilizaban cuatro personas. Al volante iba Víctor Manuel Niño, de 59 años, quien conducía el automóvil en el que también viajaban su esposa, su hija y su nieta de tan solo 4 años.

De acuerdo con las autoridades, una camioneta conducida por Óscar Javier Cuadros invadió el carril contrario y se estrelló de frente contra el vehículo familiar.

¿Qué pasó con las personas que iban en el vehículo?

El impacto fue tan violento que Víctor Manuel Niño perdió la vida, convirtiéndose en la víctima fatal de este siniestro vial.

RELACIONADO Atacaron y vandalizaron vehículo de la Cruz Roja en plena labor humanitaria en Valle del Cauca

Como consecuencia del choque, la esposa y la hija del fallecido resultaron con heridas de consideración y fracturas, lesiones que hicieron necesarias intervenciones quirúrgicas.

La menor de 4 años, que también iba en el automóvil, resultó ilesa, gracias a que su abuela logró cubrirla en medio del impacto, protegiéndola del golpe.

¿Quién es el conductor borracho que provocó el fatal accidente en la vía Boyacá?

Tras el accidente, testigos señalaron que el conductor de la camioneta, Óscar Javier Cuadros, habría intentado huir del lugar, presuntamente abordando un bus de transporte público.

Sin embargo, con la llegada de las autoridades, el hombre fue interceptado y sometido a la prueba de alcoholemia, la cual arrojó grado 2, confirmando que conducía bajo los efectos del alcohol.

Posteriormente, el responsable fue capturado por los delitos de homicidio y lesiones personales. Tras ser presentado ante un juez, se le impuso la medida de prisión domiciliaria, mientras avanza el proceso judicial en su contra.