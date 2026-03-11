Video | Isabella Ladera expone a su hija llorando por seguir una tendencia y es blanco de críticas

Isabella Ladera, quien recientemente dio a luz a su hijo Koa, está siendo blanco de críticas nuevamente tras un video publicado en redes sociales y que debió eliminar posteriormente debido a las críticas por parte de los usuarios por exponer a su hija con el fin de generar contenido.

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En los últimos días se ha vuelto viral un nuevo 'trend' en redes sociales que consiste en grabar a los niños corriendo hacia una puerta que está abierta y, una vez se acercan, el adulto simula cerrarla para confundir al niño, que en algunas ocasiones termina golpeándose; lo anterior, con el fin de generar contenido de humor para las redes.

Ola de críticas a Isabella Ladera: expuso a su hija llorando por hacer un trend

La protagonista del video fue su hija Mia, a quien le explicó lo que debía hacer mientras grababa la escena; la niña corrió hacia la puerta sin saber lo que pasaría y, al simular que cerraba la puerta, perdió el equilibrio, se golpeó contra el suelo y terminó entre lágrimas.

La parte del video que más generó las críticas de los usuarios es en la que la creadora de contenido empieza a reírse del golpe de su hija antes de levantar a la niña y asegurarse de que estuviera bien mientras llora desconsoladamente.

Ladera publicó el video en sus redes sociales pensando que generaría aceptación en los usuarios, pero, por el contrario, generó una ola de críticas por exponer a su hija de esa manera en busca de 'likes' y no preocuparse por el estado físico de ella una vez tuvo el golpe.

Famosos se manifestaron en redes en contra de la escena

Una vez publicado el video y generadas las múltiples críticas, famosos de la televisión como Sara Corrales, Diva Jessurum o Juliana Galvis se pronunciaron al respecto y manifestaron su rechazo ante este tipo de actitudes por parte de los adultos.

"¡Con los niños no!" y "esa gente necesita ayuda psicológica" fueron algunas de las frases que publicó Juliana Galvis en sus redes mientras señala que a los niños no se les debe ridiculizar ni se deben burlar de ellos solo por generar 'likes'; por su parte, Sara Corrales respondió al video preguntando: "¿En qué momento normalizamos poner en peligro a un niño por seguir un trend?".

Ladera, que cuenta con más de 7 millones seguidores en Instagram, no se ha prononciado respecto a las críticas.