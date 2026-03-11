CANAL RCN
Colombia

Abelardo de la Espriella ordenó reforzar los controles migratorios en la frontera con Venezuela

El presidente aseguró que entre el 7 de agosto y el 29 de octubre fueron deportados o expulsados 812 extranjeros y otros 867 fueron inadmitidos.

Abelardo de la Espriella ordenó reforzar los controles migratorios en la frontera con Venezuela
Foto: AFP

Yhonay Díaz

noviembre 03 de 2026
09:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el fortalecimiento de los controles migratorios en la frontera con Venezuela, durante una visita al puente internacional de Tienditas, en Norte de Santander.

Presidente De la Espriella anuncia deportaciones de migrantes con anotaciones y el traslado de todos los capturados en Bogotá
RELACIONADO

Presidente De la Espriella anuncia deportaciones de migrantes con anotaciones y el traslado de todos los capturados en Bogotá

El mandatario entregó un balance de las medidas aplicadas entre el 7 de agosto y el 29 de octubre, periodo en el que, según informó, fueron deportados o expulsados 812 extranjeros y otros 867 fueron inadmitidos.

Desde este punto fronterizo, el jefe de Estado aseguró que su administración busca mantener la vigilancia sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros y aplicar las disposiciones legales a quienes incumplan las normas migratorias.

Colombia protege a quienes ingresan legalmente y aplica la ley con firmeza a quienes la incumplen.

De la Espriella ordena iniciar operativos para deportar a inmigrantes ilegales
RELACIONADO

De la Espriella ordena iniciar operativos para deportar a inmigrantes ilegales

¿Cuántos venezolanos han sido devueltos a su país desde que De la Espriella tomó el poder?

Las cifras presentadas por el mandatario corresponden a dos procedimientos distintos; por un lado, las deportaciones y expulsiones, que sumaron 812 casos, y por otro, las inadmisiones, que llegaron a 867.

En total, el balance reportado registra 1.679 actuaciones migratorias durante el periodo señalado.

¿Cuáles son los frentes del ELN que tienen influencia en territorio venezolano?
RELACIONADO

¿Cuáles son los frentes del ELN que tienen influencia en territorio venezolano?

Así el Gobierno Nacional busca recuperar el control en Norte de Santander

La visita a Tienditas también fue el escenario elegido por el presidente para anunciar el inicio de la campaña militar y policial Esparta, una operación que, según explicó, forma parte de la ofensiva nacional contra las organizaciones narcoterroristas que operan en diferentes regiones del país.

De la Espriella señaló que el despliegue tendrá especial importancia en Norte de Santander, una zona que calificó como determinante para la historia de Colombia y donde, según dijo, su gobierno busca recuperar la autoridad del Estado.

Durante su intervención ante los comandantes de la Fuerza Pública, el mandatario impartió instrucciones para recuperar el control institucional en el Catatumbo y enfrentar a los grupos armados que tienen presencia en esa región.

¿Qué se sabe del supuesto bombardeo que habría realizado el Ejército venezolano contra un campamento del ELN en la zona de frontera?
RELACIONADO

¿Qué se sabe del supuesto bombardeo que habría realizado el Ejército venezolano contra un campamento del ELN en la zona de frontera?

El ELN es uno de los principales objetivos militares del Gobierno Nacional

Entre las organizaciones mencionadas por el presidente están el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la denominada banda narcoterrorista 33 y otras estructuras que operan en la zona.

La orden, de acuerdo con sus declaraciones, incluye identificar y capturar o dar de baja a sus cabecillas, desarticular sus estructuras y afectar las fuentes de financiación de estas organizaciones.

El jefe de Estado también hizo énfasis en combatir las economías ilegales que, según sostuvo, permiten financiar las actividades de estos grupos. En ese sentido, mencionó el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el contrabando, la trata de personas y la minería ilegal.

En su discurso, De la Espriella sostuvo que las redes criminales que delinquen a ambos lados de la frontera serán enfrentadas con firmeza por su administración. Además, relacionó las distintas actividades ilegales con las fuentes de financiación de las organizaciones armadas que operan en la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Defensoría alerta que más de 46.000 personas han sido afectadas por desplazamientos y confinamientos en Cauca

Magdalena

Asesinan a médico veterinario en su propia clínica: sicario se hizo pasar por un cliente y le disparó

Gobierno Nacional

De la Espriella reunió a alcaldes, gobernadores y congresistas para defender la ley de rescate fiscal

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy 3 de noviembre de 2026: número y signo ganador

¡Nuevos afortunados después del sorteo del Super Astro Luna de este 3 de noviembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Cuidado personal

¿Cómo saber si sus riñones están dañados? Estas señales pueden alertarlo

Ocho señales que podrían indicar que sus riñones no están funcionando bien.

Luis Díaz

La escalofriante jugada que sufrió Luis Díaz y que recuerdan tras la muerte de Jesús de Miguel

Viral

Video | Isabella Ladera expone a su hija llorando por seguir una tendencia y es blanco de críticas

Nueva York

Quién era Rachel Apa, la joven que murió cerca de la meta en la maratón de Nueva York