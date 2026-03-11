Abelardo de la Espriella ordenó reforzar los controles migratorios en la frontera con Venezuela

En las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el fortalecimiento de los controles migratorios en la frontera con Venezuela, durante una visita al puente internacional de Tienditas, en Norte de Santander.

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El mandatario entregó un balance de las medidas aplicadas entre el 7 de agosto y el 29 de octubre, periodo en el que, según informó, fueron deportados o expulsados 812 extranjeros y otros 867 fueron inadmitidos.

Desde este punto fronterizo, el jefe de Estado aseguró que su administración busca mantener la vigilancia sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros y aplicar las disposiciones legales a quienes incumplan las normas migratorias.

Colombia protege a quienes ingresan legalmente y aplica la ley con firmeza a quienes la incumplen.

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Las cifras presentadas por el mandatario corresponden a dos procedimientos distintos; por un lado, las deportaciones y expulsiones, que sumaron 812 casos, y por otro, las inadmisiones, que llegaron a 867.

En total, el balance reportado registra 1.679 actuaciones migratorias durante el periodo señalado.

Así el Gobierno Nacional busca recuperar el control en Norte de Santander

La visita a Tienditas también fue el escenario elegido por el presidente para anunciar el inicio de la campaña militar y policial Esparta, una operación que, según explicó, forma parte de la ofensiva nacional contra las organizaciones narcoterroristas que operan en diferentes regiones del país.

De la Espriella señaló que el despliegue tendrá especial importancia en Norte de Santander, una zona que calificó como determinante para la historia de Colombia y donde, según dijo, su gobierno busca recuperar la autoridad del Estado.

Durante su intervención ante los comandantes de la Fuerza Pública, el mandatario impartió instrucciones para recuperar el control institucional en el Catatumbo y enfrentar a los grupos armados que tienen presencia en esa región.

El ELN es uno de los principales objetivos militares del Gobierno Nacional

Entre las organizaciones mencionadas por el presidente están el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la denominada banda narcoterrorista 33 y otras estructuras que operan en la zona.

La orden, de acuerdo con sus declaraciones, incluye identificar y capturar o dar de baja a sus cabecillas, desarticular sus estructuras y afectar las fuentes de financiación de estas organizaciones.

El jefe de Estado también hizo énfasis en combatir las economías ilegales que, según sostuvo, permiten financiar las actividades de estos grupos. En ese sentido, mencionó el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el contrabando, la trata de personas y la minería ilegal.

En su discurso, De la Espriella sostuvo que las redes criminales que delinquen a ambos lados de la frontera serán enfrentadas con firmeza por su administración. Además, relacionó las distintas actividades ilegales con las fuentes de financiación de las organizaciones armadas que operan en la región.