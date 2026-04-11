Fuerte sismo se sintió en el mundo hoy 4 de noviembre: esta fue la magnitud

Cuando en Colombia todavía eran las 4:00 de la tarde del 3 de noviembre, pero en Tayikistán las 3:00 de la mañana del 4 de noviembre, se presentó un fuerte sismo en ese país de Asia Central.

La magnitud estuvo por encima de los 5.0 y tuvo una profundidad muy superficial. ¿Cuáles fueron las zonas más cercanas al epicentro? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Tayikistán hoy 4 de noviembre de 2026

3:00 a.m. del 4 de noviembre en Tayikistán.

Epicentro: 244 km al noreste de Khorugh, Gorno-Badakhshan, Tayikistán.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: superficial.

Lugares más cercanos: a 90 kilómetros de Daroot-Korgon, a 121 de Nookat, a 140 de Murghab, a 142 de Kyzl-Kyya, a 144 de Osh, a 145 de Iradan y a 162 de Kara Suu.

Es decir que, debido a que se presentó en la zona fronteriza, este sismo de magnitud 5.5 también se alcanzó a sentir en sectores de Kirguistán.

¿Qué han determinado las autoridades tras el fuerte sismo de hoy 4 de noviembre de 2026 en Tayikistán?

En primer lugar, las autoridades de Tayikistán les transmitieron un parte de tranquilidad a los ciudadanos y les explicaron que, aunque el movimiento telúrico se sintió con fuerza, ocurrió en zonas de baja densidad poblacional y, por ende, no se presentaron daños estructurales, heridos ni víctimas.

Además, el Instituto de Kirguistán también planteó que, a pesar de que el 'bamboleo' se presenció especialmente en la aldea de Bor-Debe, no se registró ninguna afectación infraestructural.

Sin embargo, los expertos han comunicado que esa zona continuará teniendo un comportamiento sísmico activo y que, en consecuencia, es normal que se presencien réplicas de una menor magnitud.

Incluso, en las últimas horas también se han reportado movimientos telúricos de 4.5, 4.7 y 5.2.