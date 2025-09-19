Conductor de una camioneta fue baleado en Bucaramanga: habría sido víctima de sicariato

Al mediodía de este viernes, un tiroteo sobre la carrera 27 con calle 45 se presentó a las afueras de una droguería ubicada en el barrio Sotomayor, en Bucaramanga.

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre se desplazaba en una camioneta Nissan de color gris, con matrícula DUN-751, cuando fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta Pulsar, identificada con las placas AKF-19F. Los atacantes vestían completamente de negro.

El conductor que resultó baleado fue trasladado a la Clínica San Luis

El sicariato ocurrió a escasos metros donde se desarrollaba un foro de precandidatos del Centro Democrático. Según los reportes, los sicarios se le habrían acercado a la ventana para disparar al conductor. El hombre perdió el control de la camioneta y se subió al andén, donde chocó contra un jardín. Los agresores escaparon por la calle 45, desplazándose en dirección oriente–occidente.

“Desafortunadamente se da terminando un evento político, lamentamos este intento de homicidio, el hombre recibió tres impactos y perdió el control del vehículo”, afirmó Óscar Hernández, secretario del interior de Santander.

Sin embargo, Miguel Ángel Pinto Rueda, hijo del senador liberal santandereano Miguel Ángel Pinto, y organizador del foro de precandidatos, desmintió que hubiese relación entre el sicariato y el evento.

“Nuestro evento fue un éxito, todo lo que se está hablando en redes sociales acerca de un posible atentado no es cierto, no es un atentado contra ninguno de los candidatos ni los asistentes al evento. Fue absolutamente aislado que sucedió gracias a la inseguridad que vive Bucaramanga hoy”, afirmó Pinto.

A través de videos difundidos por ciudadanos se observa cómo uniformados de la Policía y familiares de la víctima lo sacan de su vehículo para trasladarlo hasta la Clínica San Luis.

El hecho todavía es materia de investigación por parte de las autoridades locales.

Noticia en desarrollo…