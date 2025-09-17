CANAL RCN
Colombia

Continúa la búsqueda de siete mineros atrapados en Santander de Quilichao

Las labores de rescate de los siete mineros continúan a pesar del avance del agua dentro del socavón.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
08:36 p. m.
En la vereda Brasilia, corregimiento de San Antonio, municipio de Santander de Quilichao (Cauca), se libra una carrera contra el tiempo.

Desde hace una semana, siete trabajadores permanecen atrapados bajo tierra tras el colapso de una mina de oro artesanal. Las labores de rescate no han cesado, pero las esperanzas de hallarlos con vida se desvanecen ante el avance del agua dentro del socavón.

Equipos de la Defensa Civil y del grupo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional Minera, apoyados por maquinaria pesada proporcionada por la Alcaldía local, operan sin descanso en el sitio del siniestro. La comunidad también se ha sumado a los esfuerzos, en medio de la incertidumbre y el dolor.

Rescate de mineros en Santander de Quilichao sigue bajo tierra y agua

Los mineros atrapados han sido identificados como Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Trochez, Carlos José Piña y Dairo Velasco Galarza. Las condiciones del terreno y la acumulación de agua dificultan el acceso al punto donde se presume que se encuentran, lo que ha convertido el operativo en una tarea de alto riesgo y complejidad.

La operación de rescate en la mina artesanal de Santander de Quilichao continúa bajo condiciones cada vez más complejas.

Siguiendo las directrices de la Agencia Nacional Minera, los equipos en terreno deben remover una gran cantidad de tierra antes de poder avanzar hacia el punto donde se presume que permanecen los siete mineros atrapados desde el 12 de septiembre.

“Hay que remover primero toda esa tierra”, señaló un funcionario, subrayando la magnitud del trabajo pendiente.

Guardia Indígena vigilará zona minera

El alcalde del municipio, Luis Eduardo Grijalba, advirtió sobre la presencia de ciudadanos extranjeros que han llegado al lugar con la intención de extraer oro, aprovechando la situación de emergencia.

Ante este panorama, anunció que solicitará el apoyo de la Guardia Indígena para garantizar el orden y permitir que las labores de rescate continúen sin interferencias.

Por su parte, Laura Achinte, técnica de servicios de la Defensa Civil, informó que la maquinaria se encuentra a unos siete metros cúbicos del área donde podrían estar los trabajadores.

El hallazgo podría producirse en las próximas horas, siempre y cuando no surjan nuevos incidentes con quienes, ajenos a la tragedia, buscan lucrarse del dolor ajeno.

