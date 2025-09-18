Lo que sigue para Bucaramanga tras el rechazo del Consejo de Estado a la solicitud de aclaración de Jaime Beltrán

Los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado negaron este jueves la aclaración que solicitó la defensa del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, tras el fallo que confirmó la nulidad de su elección.

La justicia concluyó que Jaime Beltrán incurrió en doble militancia al respaldar, durante su campaña a la Alcaldía, a candidatos ajenos a su partido. Por esta razón, el Tribunal Administrativo de Santander anuló su elección como alcalde, decisión que fue ratificada posteriormente por el Consejo de Estado.

Con esta decisión, el Consejo de Estado finalizó el proceso judicial que determinó la declaratoria de Jaime Beltrán como alcalde de la capital santandereana. Así, el fallo quedará en firme, sin posibilidad de apelación u otro recurso adicional.

Jaime Beltrán al borde de dejar la Alcaldía de Bucaramanga tras nuevo revés judicial

En las próximas horas o días, se espera que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, reciba la notificación oficial que lo faculta como máxima autoridad regional para designar un alcalde encargado.

Una vez se concrete este trámite, Jaime Andrés Beltrán deberá apartarse del cargo y finalizar anticipadamente su gestión.

El gobernador de Santander iniciará el proceso de sucesión en Bucaramanga solicitando formalmente a los partidos que integraron la coalición Bucaramanga Segura en 2023 —Colombia Justa Libres, Partido de la U y Movimiento de Salvación Nacional— que presenten una terna de candidatos. De esa lista, se elegirá al alcalde interino que asumirá las riendas de la ciudad hasta que se convoquen las elecciones atípicas y se defina al nuevo mandatario.

La selección de los ternados deberá ajustarse a los términos del acuerdo de coalición que las colectividades firmaron y registraron ante la Registraduría en 2023. El plazo para enviar la terna será de diez días hábiles, contados a partir de la notificación oficial.

Bucaramanga a elecciones atípicas para elección de alcalde

La salida de Jaime Beltrán del cargo marca el inicio de una etapa convulsa para Bucaramanga, con implicaciones tanto políticas como administrativas. El vacío de poder anticipa un clima electoral intenso que podría ralentizar los proyectos de desarrollo urbano.

En menos de un año, los ciudadanos enfrentarán una seguidilla de jornadas democráticas: elecciones de Consejos de Juventud, elecciones atípicas, consultas partidistas, legislativas y, finalmente, presidenciales.