Consejo de Estado ratifica elección del alcalde de Cúcuta tras desestimar apelación por presuntas irregularidades

El alto tribunal desestimó la apelación y concluyó que los señalamientos contra el alcalde carecían de precisión.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
08:03 p. m.
La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó este 18 de septiembre de 2025 la elección de Jorge Enrique Acevedo Peñaloza como alcalde de San José de Cúcuta para el periodo 2024–2027, al desestimar el recurso de apelación presentado por el ciudadano Robert Paul Vaca Contreras.

El demandante había solicitado la nulidad del proceso electoral, alegando inconsistencias entre los formularios E-14 (actas de mesa) y E-24 (consolidado de escrutinios). Sin embargo, el alto tribunal concluyó que los señalamientos carecían de la precisión necesaria para configurar una causal válida de nulidad.

Consejo de Estado descartó irregularidades en formularios electorales

Según la sentencia, para que este tipo de cargos prosperen, es indispensable que se identifique con claridad la mesa de votación implicada, la diferencia numérica detectada y el candidato presuntamente beneficiado o perjudicado. En este caso, la Sala consideró que no se cumplió con dicha carga argumentativa ni probatoria.

En consecuencia, el Consejo de Estado determinó que no se acreditaron falsedades determinantes ni alteraciones sustanciales que afectaran el resultado electoral, y decidió mantener en firme la elección del mandatario local.

La Sección Quinta del Consejo de Estado tiene la competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las elecciones y nombramientos de servidores públicos. En virtud de esta atribución, las decisiones que adopte en esta materia son definitivas y de obligatorio cumplimiento.

Consejo de Estado ratificó la nulidad en la elección de Jaime Beltrán como alcalde de Bucaramanga

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó este jueves la aclaración que solicitó la defensa del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, tras el fallo que confirmó la nulidad de su elección.

La justicia concluyó que Jaime Beltrán incurrió en doble militancia al respaldar, durante su campaña a la Alcaldía, a candidatos ajenos a su partido. Por esta razón, el Tribunal Administrativo de Santander anuló su elección como alcalde, decisión que fue ratificada posteriormente por el Consejo de Estado.

