Las sanciones que enfrentaría conductor que intentó subir carro a puente peatonal: lo identificaron

El conductor que de manera irresponsable intentó subir un vehículo particular a un puente peatonal en el occidente de Bogotá ya fue identificado por las autoridades tras una oportuna denuncia por parte de un ciudadano.

El caso generó indignación en redes sociales tras evidenciar el caso donde un carro alcanzó a subir a las rampas de acceso de la estructura peatonal ubicada en la avenida 68 con calle 26, mientras varias personas se encontraban sobre la misma.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, confirmó la noticia y agradeció por la colaboración ciudadana. Recibieron una fotografía de las placas del vehículo, logrando dar de esta manera con el nombre del propietario del automotor, quien sería citado en los próximos días para comparecer por su conducta.

¿Qué sanciones enfrentaría el conductor que quiso subir a puente peatonal?

De acuerdo con lo expresado por las autoridades, el infractor podría enfrentar al menos tres comparendos por un valor de tres millones de pesos.

Además, una medida más drástica que se evalúa en estos momentos, es que también podría ser retirada la licencia de conducción para este ciudadano, así como la tarjeta de operación del carro usado para esta peligrosa maniobra.

Lo que se ha conocido de manera extraoficial, es que pudo estar detrás de este hecho es un grupo de mal llamados 'influencers' que quisieron grabar un video cometiendo la infracción, por lo que les terminaría saliendo muy caro.