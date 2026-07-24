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Estudiantes de Santander podrán presentar el Saber 11 este domingo tras superar inconvenientes

La entidad aseguró que se logró que este grupo de jóvenes pueda acceder al examen sin contratiempos.

Foto: suministrada

Noticias RCN

julio 24 de 2026
12:41 p. m.
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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó que 76 estudiantes de grado 11, pertenecientes a dos instituciones educativas de Santander, podrán presentar las pruebas Saber 11 Calendario A este domingo 26 de julio, luego de superar inconvenientes en sus procesos de inscripción.

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La entidad aseguró que su prioridad es garantizar el derecho a la evaluación de todos los estudiantes del país y que, tras una gestión contrarreloj, se logró que este grupo de jóvenes pueda acceder al examen sin contratiempos.

Caso en Girón: negligencia administrativa

El primer incidente se presentó con 38 estudiantes del colegio Miguel Sánchez Hinestroza, ubicado en la vereda Acapulco del municipio de Girón. Los alumnos no estaban inscritos debido a que una funcionaria de la institución no realizó el pago correspondiente.

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El rector del colegio viajó a Bogotá a inicios de esta semana para exponer la situación ante las directivas del Icfes. Tras la reunión, se agilizó el proceso y se garantizó la participación de los estudiantes. “Actuamos con celeridad para que a través de la prueba podamos garantizar su derecho al acceso a la educación superior con igualdad de condiciones”, señaló la entidad.

Caso en Barichara: error en inscripción

El segundo caso involucró a otros 38 estudiantes del Instituto Técnico Aquileo Parra, en Barichara. Allí se presentó un inconveniente técnico durante la inscripción, el cual fue solucionado oportunamente por el Icfes.

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Con estas gestiones, los 76 jóvenes de Santander podrán presentar la prueba de Estado este domingo, asegurando así su acceso a la evaluación que abre las puertas a la educación superior.

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