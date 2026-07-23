Cayó alias 300 y podría revelar qué pasó con el ingeniero Andrés Camilo Peláez desaparecido hace 4 años

El Gaula Militar del Valle de Aburrá capturó a alias 300, señalado como el segundo cabecilla del grupo delincuencial Los Mesa, y quien estaría vinculado directamente a la investigación por la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, hace cuatro años en el departamento de Antioquia.

Con la caída de alias 300, las autoridades buscan establecer el paradero de la víctima, quien desapareció en 2022.

El coronel Styk Amaral, comandante del Gaula Militar, confirmó la captura de este actor criminal y explicó que fue resultado de un trabajo de inteligencia prolongado.

Efectivamente, luego de un trabajo de una inteligencia dominante en nuestro Gaula Militar, del Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, se logra la captura de este sujeto.

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¿Quién es alias 300 y cuál es su relación con la desaparición del ingeniero?

Alias 300 está vinculado directamente con la desaparición de Peláez y tiene una trayectoria criminal superior a los diez años dentro de la estructura de ‘Los Mesa’, en Antioquia.

El comandante del Gaula Militar destacó que esta detención es la más importante en el proceso de desarticulación del grupo delincuencial.

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¿El ingeniero Andrés Camilo Peláez podía estar vivo?

Asimismo, el coronel Amaral al ser consultado sobre si Andrés Camilo Peláez estaría con vida, señaló:

Al capturar a este sujeto y ponerlo y vincularlo con el caso directamente que él tiene aquí, esperamos una respuesta positiva, que nos entre en la investigación, que los investigadores logren lo que en realidad necesitamos, saber el paradero de nuestro ingeniero.

La desaparición del ingeniero forestal ocurrió en el departamento de Antioquia hace cuatro años, y desde entonces las autoridades han trabajado en establecer las circunstancias del caso.

La familia de Peláez espera que esta captura permita finalmente conocer la verdad sobre lo sucedido.