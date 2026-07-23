¡Tembló fuerte en Colombia hoy 23 de julio de 2026!

Este 23 de julio de 2026 se han sentido al menos siete temblores en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano.

Además, uno de esos movimientos telúricos alcanzó una magnitud de 4.0. ¿Dónde fue? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor de magnitud 4.0 hoy 23 de julio de 2026 en Colombia

10:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 154 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 15 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Intensidad instrumental: débil.

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 23 de julio de 2026?

1:45 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Betulia (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 13 de San Vicente de Chucurí (Santander).

4:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

4:46 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

5:25 a.m.

Epicentro: Agrado, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Agrado (Huila), a 11 de Pital (Huila) y a 12 de Garzón (Huila).

6:01 a.m.

Epicentro: Mongua, Boyacá.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Mongua (Boyacá), a 16 de Monguí (Boyacá) y a 18 de Tópaga (Boyacá).

7:07 a.m.

Epicentro: borde de la región entre Colombia y Ecuador.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Lita (Ecuador), a 19 de Alto Tambo ( Ecuador) y a 26 de La Merced de Buenos Aires (Ecuador).