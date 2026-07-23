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Colombia reanudará venta de energía a Ecuador en medio de tensiones diplomáticas

El ministro de Energía colombiano, Edwin Palma, confirmó la reanudación de las exportaciones.

Tumban definitivamente decreto de impuesto a generadoras de energía
Foto: magnific.com/

Noticias RCN

AFP

julio 23 de 2026
11:35 a. m.
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El Gobierno colombiano anunció este miércoles que retomará la exportación de electricidad hacia Ecuador, tras meses de suspensión marcada por disputas políticas y comerciales.

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La decisión busca aliviar la preocupación en Quito por un posible desabastecimiento, en medio de la inminente sequía asociada al fenómeno de El Niño.

Aranceles y crisis energética en Ecuador

Las relaciones bilaterales se tensaron a comienzos de año, cuando ambos países aplicaron aranceles recíprocos de hasta 100% después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de no combatir de manera efectiva el crimen organizado en la frontera común.

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En enero, Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador, lo que generó alarma en ese país, que en 2024 sufrió cortes de luz de hasta 14 horas diarias durante una severa sequía causada por El Niño. Los pronósticos advierten que el fenómeno climático podría ser más intenso este año.

Cooperación energética y cambio político

Noboa dio marcha atrás a los aranceles en junio, tras reunirse con el ultraderechista Abelardo De la Espriella, entonces candidato presidencial que asumirá el poder en Colombia el próximo 7 de agosto.

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El ministro de Energía colombiano, Edwin Palma, confirmó la reanudación de las exportaciones y subrayó en la red social X: “La energía no puede ser rehén de las diferencias políticas”.

La cooperación energética regresa en un contexto de alerta regional: las estimaciones meteorológicas prevén que el fenómeno de El Niño será uno de los más severos en décadas, con olas de calor, sequías e intensas lluvias que pondrán a prueba la capacidad de los sistemas eléctricos de ambos países.

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