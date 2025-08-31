CANAL RCN
Confirman condena contra exfuncionaria de la Universidad Distrital que desvió recursos públicos

La desviación de recursos se hizo en beneficio de su jefe.

Justicia colombiana.
Justicia colombiana. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
01:19 p. m.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la condena contra Patricia Gamboa Rodríguez, exencargada del presupuesto del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la Universidad Distrital de Bogotá (Idexud).

La justicia condenó a Gamboa tras hallarla culpable por peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. Deberá pasar 17 años y ocho meses en prisión.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Sumado a ello, la inhabilitaron por 212 meses (mismo tiempo que la condena) para el ejercicio de funciones públicas. También le impusieron una multa que supera los 5.246 millones de pesos.

Los hechos se remontan a hace más de una década. Durante 2014 y 2018, expidió irregularmente más de 300 certificados de registro presupuestal (CRP). Los documentos funcionaron para órdenes de pago por casi siete mil millones de pesos.

Por si fuera poco, entre 2015 y 2019, se supo que estuvo detrás de la emisión de 279 certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), los cuales tuvieron como propósito autorizar transferencias por más de 4.800 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, la exfuncionaria tuvo relación con 651 documentos falsos con los que se buscó soportar supuestos pagos para contratistas y gastos administrativos.

Gamboa se vio beneficiada con estas conductas ilícitas, tanto así que le dieron un tiquete de cinco millones de pesos para que viajara a Europa.

Exdirector también fue condenado

Otro exfuncionario de la entidad también fue condenado. En 2021, una juez halló culpable a Wilman Muñoz Prieto, quien ejerció como exdirector de Idexud entre 2012 y 2015.

Este hombre suscribió contratos y convenios de manera ilícita. Manejó los dineros públicos y limitó la supervisión, lo cual hizo que comprara dos apartamentos y cuatro lotes en Atlántico; así como vehículos costosos, ropa de diseñador, viaje, hoteles y demás elementos.

La justicia lo condenó a 22 años y seis meses de prisión, junto con la multa de 12.209 millones de pesos.

