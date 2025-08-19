Más de 500 funcionarios han sido capturados por casos de corrupción en los últimos años

En las recientes horas, la Presidencia de la República compartió un balance de los resultados de la campaña 'Cero Tolerancia con la Corrupción" de los últimos tres años 7 de agosto del 2022 al 15 de agosto de 2025.

Balance anticorrupción: Van 511 funcionarios capturados

Según el documento, las autoridades han capturado a 511 funcionarios vinculados a casos de corrupción cuyo impacto económico supera los 8 billones de pesos, así lo reveló el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con el informe, las detenciones se realizaron en 232 operaciones ejecutadas en Bogotá y en 18 departamentos del país.

Durante los procedimientos se adelantaron 72 allanamientos y se incautaron 328 elementos, entre ellos 41 armas de fuego.

Entre los capturados se cuentan 243 integrantes de la Policía Nacional, 50 miembros de las Fuerzas Militares, 16 jueces, nueve fiscales, 74 funcionarios activos, nueve alcaldes, 20 exalcaldes, tres congresistas, además de 159 exfuncionarios y 217 particulares señalados como agentes corruptores.

Los departamentos con mayor impacto fueron Atlántico, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander, Sucre, Antioquia, Santander, Arauca, Cundinamarca, Tolima, entre otros.

Según el balance, la Fiscalía ha imputado a 315 de los procesados, quienes enfrentan cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, hurto, concusión, secuestro extorsivo y lavado de activos. En paralelo, el ente acusador actualmente adelanta 34 procesos de extinción de dominio relacionados con los bienes adquiridos ilícitamente.

Presidencia entregó balance de anticorrupción de los últimos 3 años

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a los resultados y aseguró que estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno con el combate a la corrupción en todas sus formas.

Además, anunció la puesta en marcha de Helios, un sistema tecnológico que permitirá monitorear y generar alertas tempranas en los procesos de contratación del sector Defensa, con el fin de cerrar espacios a posibles irregularidades.

Finalmente, el Gobierno también hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar actos de corrupción a través de la Línea 157, recordando que se garantiza absoluta reserva.