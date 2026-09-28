Confirman la condena contra Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán

Este lunes 28 de septiembre se conoció el Tribunal Superior de Cali confirmó en segunda instancia la condena contra Andrés Gustavo Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán.

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El 11 de febrero de 2025, la justicia halló culpable a Ricci por el crimen de la excampeona mundial de patinaje. La sometió a una serie de eventos de violencia física y verbal que concluyeron con el feminicidio.

¿Cómo ocurrió el feminicidio?

Las pesquisas revelaron que el hecho se dio entre la medianoche del viernes 4 y madrugada del 5 de agosto de 2023 en la Comuna 19 de Cali, sector que conduce al cerro de Cristo Rey.

Ricci era celoso y le disparó en el torso. Las autoridades llegaron al lugar y lo capturaron en flagrancia, cuando inclusive aún tenía el arma en su mano y el cuerpo de la deportista estaba en una de las habitaciones.

Posteriormente, lo enviaron a la cárcel Picaleña en Ibagué, Tolima. Además, las autoridades se hicieron cargo de la pistola, así como de un revólver y tres armas traumáticas.

¿Cuántos años pasará Ricci tras las rejas?

El hombre fue hallado culpable por feminicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Lo condenaron a 45 años y nueve meses tras las rejas.

La confirmación en segunda instancia trajo cambios en la condena, debido a que se había solicitado excluir el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Esto, teniendo en cuenta que contaba con el permiso para usarlas.

Al final, la Sala Plena del Tribunal Superior dejó la sentencia en 41 años y cinco meses de prisión. Aunque mantuvo la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.