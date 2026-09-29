Murió bebé de tres meses que esperaba un traslado médico: la EPS ya se pronunció

La muerte de un bebé de apenas tres meses volvió a poner en el centro de la discusión las demoras en los procesos de remisión de pacientes que requieren atención médica de mayor complejidad.

El menor, oriundo de Nechí, Antioquia, se encontraba hospitalizado en Montería debido a su delicado estado de salud y permanecía a la espera de un traslado a otra institución que pudiera brindarle atención especializada.

El caso había sido denunciado públicamente días atrás por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien cuestionó el manejo de la situación por parte de la EPS Coosalud.

Finalmente, el bebé falleció en Montería luego de sufrir un paro cardíaco, según información entregada por su familia y reportada por medios regionales.

EPS postergó el traslado del bebé por varios días

De acuerdo con lo relatado por los padres, la familia permaneció durante varios días esperando que se concretara el traslado del niño desde Montería hacia una institución de mayor complejidad.

Los familiares aseguran que durante ese periodo recibieron diferentes explicaciones sobre las dificultades para realizar la remisión, mientras el estado de salud del bebé continuaba deteriorándose.

El caso ya había llegado a conocimiento de la Gobernación de Antioquia. Días antes de la muerte del menor, el gobernador Andrés Julián Rendón había denunciado públicamente que el bebé llevaba varios días esperando el traslado y aseguró que desde la administración departamental se habían adelantado gestiones para conseguir una cama y los equipos necesarios.

Incluso, según la información reportada previamente, la Gobernación acudió ante la Superintendencia Nacional de Salud para buscar una solución al caso.

Gobernador responsabilizó a la EPS

Tras conocerse el fallecimiento, el gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó nuevamente la actuación de Coosalud y responsabilizó a la EPS por lo ocurrido.

“Toda la responsabilidad le cabe a la EPS. Fue absolutamente negligente”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que desde la Gobernación se habían realizado gestiones para encontrar un lugar donde el menor pudiera recibir atención especializada.

Rendón aseguró además que se había buscado una institución con los especialistas y equipos necesarios para atender al bebé, pero señaló que, según su versión, el traslado no se concretó a tiempo.

¿Qué respondió Coosalud?

Ante los cuestionamientos, Coosalud emitió un comunicado en el que explicó su versión sobre lo sucedido.

La EPS señaló que los traslados que se gestionaron para el paciente “no pudieron realizarse como consecuencia de la condición clínica y la evolución médica”.

La entidad también aseguró que previamente había adelantado las gestiones necesarias para buscar una alternativa de atención de mayor complejidad.