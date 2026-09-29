Nuevo fuerte sismo se registró en Perú hoy 29 de septiembre: se confirmó esta magnitud

A las 5:22 de la mañana de este martes 29 de septiembre, se detectó un movimiento telúrico que superó los 4.0 de magnitud en Perú.

El epicentro fue 67 kilómetros al noreste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, en el departamento de Loreto. En un principio, el Instituto Geofísico del Perú informó que la magnitud había sido de 5.2.

Sin embargo, tanto el Servicio Geológico de Estados Unidos como el Servicio Geológico Colombiano realizaron un recalculamiento y situaron la magnitud en 4.5.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Perú hoy 29 de septiembre de 2026

5:22 a.m. de Perú y Colombia.

Epicentro: Andoas, Datem del Marañón, Perú.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: 150 kilómetros.

Intensidad: grado II.

Municipios cercanos: a 96 kilómetros de Alianza Cristiana (Loreto, Perú) y a 274 de Iquitos (Loreto, Perú).

Este ha sido el balance de las autoridades tras el fuerte sismo que se sintió en Perú hoy 29 de septiembre de 2026

Después del movimiento telúrico, el Instituto Nacional de Defensa Civil inspeccionó las zonas más próximas al epicentro e informó que las estructuras se encuentran intactas y que no existen riesgos de colapso.

Asimismo, las autoridades peruanas aclararon que el sismo no dejó heridos y que tampoco se reportaron víctimas.

Este movimiento telúrico estuvo próximo a la frontera sur con Ecuador y, por lo tanto, las entidades especializadas de ese país también llevaron a cabo un respectivo análisis. Sin embargo, determinaron que no hubo ningún tipo de afectación y que no es necesario activar alguna alerta.

Además, hasta el momento no se han detectado réplicas, pero el Instituto Geofísico del Perú ha planteado que sería normal que se presente un nuevo evento por la liberación de la energía.

Recuerde que durante un movimiento telúrico es fundamental agacharse debajo de una mesa resistente y cubrirse la cabeza y el cuello.

De igual manera, se debe evitar correr, utilizar ascensores y ubicarse cerca de vidrios, ventanas, estanterías, muros y marcos de puertas.