Detalles inéditos de la negociación de Millonarios y Juan Guillermo Cuadrado

En la noche de este martes 29 de septiembre podría darse el debut de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios. Fue convocado para el partido contra Independiente Medellín que se jugará en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

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A sus 38 años, el nacido en Necoclí volverá a jugar en el fútbol colombiano después de más de 15 años. Vistió los colores de varios equipos en Europa, principalmente en Italia con la Fiorentina, Juventus y Atalanta; o en Inglaterra con el Chelsea.

¿Cuándo podría debutar Cuadrado?

Junto con James Rodríguez (quien fue contratado por Atlético Nacional), ambos fueron los protagonistas del último mercado de pases. Cuadrado llega con más de 550 partidos y una extensa cantidad de títulos.

Ahora bien, ¿cómo logró Millonarios cerrar al volante? Daniel Cardona, líder de Derecho Deportivo en la firma Cuatrecasas Bogotá, contó en Noticias RCN detalles inéditos del contrato.

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La empresa no solo ha ayudó al cuadro ‘embajador’ con Cuadrado, sino también a otros clubes en distintos negocios (como Lucas González para ser el director técnico en Nacional). Además, destacó a las otras figuras que han retornado al torneo, recalcando la de Radamel Falcao también a Millonarios.

Contó, por un lado, que se deben tener en cuenta varios aspectos diferentes al salario, tales como aspectos tributarios y laborales (conciliar con temas regulatorios de FIFA y Federación Colombiana de Fútbol).

¿Cómo son los contratos de las figuras del FPC?

“Hay que hacer un trabajo de vida y diligencia muy juicioso, de entender cómo terminó el último contrato. Lo primero que hay que ver si el periodo de inscripción estaba abierto o si jugaron en el número máximo de clubes”, sostuvo sobre las complejidades que puede haber.

Cardona enfatizó que la negociación con Cuadrado fue sencilla, dado que no hubo excentricidades como se puede pensar al hablar de una figura de esta categoría: “Lo que más sorprende es que estos contratos no son distintos a los de cualquier persona en Colombia, contratos a término fijo corrientes con las cláusulas estándares. ¿Qué aspectos particulares? Temas relacionados con dopaje, uso de redes sociales, sanciones disciplinarias y la negociación de bonificaciones por logros colectivos o individuales (títulos o cantidad de goles)”.