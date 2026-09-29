Así avanzan las obras de la Av. 68 en Venecia tras un año de retraso: ¿qué falta para terminar?

Las obras de la avenida 68 continúan avanzando en diferentes puntos de Bogotá, aunque algunos de los sectores intervenidos acumulan retrasos frente a los cronogramas inicialmente previstos.

En el sector de Venecia, donde se desarrolla el Grupo 1 del proyecto, uno de los principales hitos es la construcción de un nuevo complejo de puentes que busca mejorar la conexión entre la Autopista Sur y la avenida 68.

Los antiguos puentes de Venecia prestaron servicio durante aproximadamente 60 años. Debido a las necesidades actuales de movilidad, fueron demolidos para dar paso a una infraestructura completamente nueva.

Sin embargo, mientras las obras avanzan, los habitantes de la zona han manifestado su inconformidad por la demora. La terminación había sido prevista para 2025, pero los trabajos todavía no han concluido.

¿En qué van los nuevos puentes de Venecia?

El proyecto contempla tres ramales que permitirán reorganizar los movimientos vehiculares en este punto de la ciudad.

Uno de ellos permitirá que los vehículos que circulan por la Autopista Sur puedan conectarse con la avenida 68 en dirección norte. Los otros movimientos facilitarán la conexión de la Autopista Sur con la carrera 30 hacia el centro de Bogotá.

Según explicó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los puentes presentan actualmente un avance superior al 95%.

La obra general del Grupo 1, entretanto, alcanza aproximadamente el 77% de ejecución.

"Estos puentes ya están por encima del 95 por ciento, nos falta el tercer ramal", explicó Molano, quien señaló que la expectativa es terminar ese componente en noviembre para posteriormente modificar nuevamente el recorrido de los buses de Transmilenio.

¿Cuánto se ha retrasado la entrega de esta obra?

Los trabajos en este sector comenzaron en 2022 y la complejidad de la intervención terminó extendiendo los tiempos inicialmente previstos.

La situación ha generado inconformidad entre habitantes y usuarios de la zona, debido a que la infraestructura debía estar terminada en 2025.

Aunque una parte importante de los nuevos puentes ya está construida, todavía quedan trabajos para completar la conexión vial y adecuar los espacios que rodean la estructura.

¿Qué falta por construir en este punto?

Además del tercer ramal de los puentes, uno de los trabajos pendientes está relacionado con la ampliación de la Autopista Sur.

Debajo de las nuevas estructuras existe un paso deprimido que también está siendo intervenido. La obra contempla ampliar este tramo para aumentar su capacidad y permitir una circulación más eficiente de vehículos.

De esta manera, el proyecto no se limita únicamente a la construcción de los puentes, sino que incluye una intervención más amplia de la infraestructura vial del sector.

La meta es que las nuevas estructuras permitan distribuir mejor los flujos vehiculares entre la Autopista Sur, la carrera 30 y la avenida 68.

La obra de la Av. 69 de divide en nueve grupos: ¿de qué consta?

La extensión de la avenida 68, de aproximadamente 17 kilómetros, llevó a que el proyecto fuera dividido en nueve grupos de intervención. Estos son los tramos contemplados: