Octamax, primer aditivo nanotecnológico 100% colombiano para combustibles

La industria de los combustibles en Colombia marca un hito importante con la presentación de Octamax, el primer aditivo nanotecnológico de origen 100% nacional que logra superar la rigurosa prueba internacional ASTM D6201, posicionando al país en la vanguardia de la innovación en combustibles a nivel latinoamericano.

Desarrollado por Multinsa en su laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), este producto representa un avance significativo en la optimización de combustibles. La certificación internacional obtenida confirma que la tecnología colombiana cumple con los estándares más exigentes de la industria global, equiparándose a las principales soluciones del mercado mundial.

El aditivo cuenta con la aprobación gubernamental para su aplicación en gasolina corriente y extra en todo el territorio nacional, lo que garantiza su legalidad y pureza ante las regulaciones vigentes. Esta certificación adquiere especial relevancia en el contexto de las nuevas directrices normativas de aditivación implementadas en el país.

Un producto con nanotecnología avanzada

Para el sector industrial, Octamax ofrece una solución estratégica ante uno de los desafíos más persistentes: la acumulación de gomas y sedimentos en los tanques de almacenamiento. Estos residuos naturales alteran las propiedades del combustible y frecuentemente generan alertas en las inspecciones de calidad realizadas por las autoridades competentes.

Foto: Multinsa

La formulación del producto, basada en nanotecnología avanzada, actúa como detergente-dispersante que impide la aglomeración de residuos en el fondo de los tanques. Este mecanismo asegura un flujo constante y libre de contaminantes en las mangueras de despacho, proporcionando a las Estaciones de Servicio (EDS) y distribuidores mayoristas un "blindaje normativo" frente a las auditorías del sector.

Octamax también beneficia al conductor del día a día

Los beneficios de esta innovación trascienden el ámbito corporativo. Para el conductor común, Octamax representa una herramienta accesible para maximizar el rendimiento vehicular. Según la ficha técnica del producto, la fórmula molecular limpia las impurezas del motor y optimiza el proceso de combustión interna.

El componente ambiental constituye otro pilar fundamental de esta tecnología. El aditivo reduce las emisiones nocivas a la atmósfera, alineándose con los compromisos globales de sostenibilidad y ofreciendo una alternativa concreta para disminuir la huella de carbono del sector automotriz.

Foto: Multinsa

La entrada de Octamax al mercado evidencia la capacidad de la industria nacional para competir en segmentos de alta especialización técnica, tradicionalmente dominados por corporaciones multinacionales, y abre la puerta para futuras exportaciones de tecnología energética colombiana hacia otros mercados latinoamericanos.