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Alias Yako, involucrado en el homicidio de Miguel Uribe, tendría todavía beneficios con la JEP

Fevcol radicó un incidente de desacato ante la JEP en el que pide que se expulse a alias Yako, disidente de la Segunda Marquetalia.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
02:26 p. m.
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Alias Yako, uno de los disidentes vinculado al homicidio del senador Miguel Uribe Turbay, seguiría disfrutando de beneficios con la Jurisdicción Especial para la Paz.

De acuerdo con un oficio presentado por la Federación de Víctimas de las Farc, alias Yako, de la Segunda Marquetalia, estaría todavía adscrito a la justicia transicional, a pesar de que está probado que continúa con su accionar criminal.

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Víctimas piden expulsar a ‘Yako’ de la JEP

Sebastián Velásquez, presidente de Fevcol, confirmó que fue radicado un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad en contra de Kendry Téllez Álvarez, quien se sometió en 2018 cuando era integrante del frente 53 del Bloque Oriental de las extintas Farc.

Además, el incidente advierte sobre posibles fallas estructurales en la supervisión de los comparecientes, inasistencias, falta de seguimiento efectivo y alertas que al parecer no se activaron a tiempo.

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Una de las solicitudes que hacen las víctimas a la JEP es que se suspendan de inmediato los beneficios a alias Yako y se ordene su captura preventiva, mientras se decide el incidente.

Críticas de Fevcol a la JEP

El comunicado pone también en entredicho la efectividad de la labor de la JEP y su unidad de acusación frente al control y seguimiento de los firmantes de paz.

Finalmente, se plantean preguntas sobre los mecanismos de monitoreo, las alertas de incumplimiento y las acciones para evitar la reincidencia de los comparecientes.

Cabe recordar que el alias de Yako volvió a sonar luego de que Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, entregara ante la justicia un testimonio en el que señala al disidente como uno de los principales determinadores del crimen contra Miguel Uribe.

Alias Yako y su papel en el asesinato de Miguel Uribe

Alias el Viejo, condenado por haber planeado el homicidio de Miguel Uribe Turbay, reveló ante la Fiscalía en febrero de este año que fue alias Yako quien lo contactó para proponerle el “negocio”.

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Además, lo habría contactado con el ‘Zarco Aldinever’, mano derecha de alias Iván Márquez, principal jefe de la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con estas declaraciones, ‘Yako’ habría sido quien dio las instrucciones para seguir los movimientos de Miguel Uribe y ejecutar al senador, por un pago de mil millones de pesos.

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