Deportación de colombianos desde Panamá: 56 llegaron a Medellín

En las últimas horas, un grupo de 56 colombianos fue deportado y expulsado desde Panamá hacia Medellín, en el marco del memorándum de entendimiento suscrito entre ese país y Estados Unidos para una gestión migratoria ordenada y segura.

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Entre los connacionales se encuentran 49 hombres y siete mujeres, varios de ellos con antecedentes judiciales por delitos como tráfico de drogas, homicidio agravado, fabricación y porte de armas, y hurto.

Antecedentes y preocupaciones

De acuerdo con las autoridades, en los meses de enero, febrero y abril ya suman más de 211 personas deportadas y expulsadas desde Panamá hacia Colombia. Este año, Medellín ha recibido al menos tres vuelos con ciudadanos en esta condición.

La situación genera inquietud, pues muchos de los deportados no son oriundos de la capital antioqueña y quedan varados sin apoyo ni acompañamiento institucional.

"Corresponderá a las autoridades colombianas hacer las debidas diligencias con estos personajes", señaló Sebastián Ruda, analista político, al advertir sobre los retos que implica la llegada de personas con antecedentes penales.

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Operativos en curso

Las deportaciones forman parte de los operativos binacionales que buscan controlar los flujos migratorios irregulares en la región.

Sin embargo, el panorama refleja un desafío para Colombia, que debe responder no solo con procesos judiciales, sino también con medidas sociales para evitar que los deportados queden a su suerte.

El incremento de vuelos con connacionales deportados evidencia que la problemática migratoria sigue en aumento y que las autoridades locales deberán reforzar sus estrategias de atención y control.