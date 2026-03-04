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Semana Santa marcada por accidentes en Cundinamarca: Gobernador lanza alerta por transporte sin seguro

El gobernador del departamento hizo un llamado urgente a revisar las condiciones en las que se está movilizando la ciudadanía.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
02:17 p. m.
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La Semana Santa en Colombia avanza con un panorama preocupante en materia de seguridad vial.

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En Cundinamarca, la seguidilla de accidentes ocurridos en los últimos días ha encendido las alarmas de las autoridades, que advierten sobre la circulación de una gran cantidad de vehículos de transporte de pasajeros sin seguro obligatorio.

El gobernador del departamento hizo un llamado urgente a revisar las condiciones en las que se está movilizando la ciudadanía, subrayando que no se puede normalizar el riesgo en las carreteras.

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Una cadena de fallas detrás de cada siniestro

Las autoridades insisten en que detrás de cada accidente no existe una sola causa, sino una cadena de fallas que involucra al Estado, las empresas de transporte y los propios ciudadanos.

Aunque las normas son claras, persisten dudas sobre la rigurosidad de los controles y la efectividad de las revisiones técnico-mecánicas.

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Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el 37% de los vehículos que circulan en el país no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y de ese grupo, el 94% tampoco tiene revisión técnico-mecánica vigente. En el caso del transporte público, la cifra alcanza un preocupante 44%.

El llamado a no aplazar decisiones

El transcurso desafortunado de esta Semana Santa obliga a reflexionar sobre las responsabilidades compartidas entre instituciones, sector transporte y ciudadanía.

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Más allá de las estadísticas, cada accidente representa una tragedia que pudo haberse evitado. El llamado de las autoridades es claro: no se trata solo de cumplir requisitos legales, sino de asumir un compromiso real con la seguridad vial.

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