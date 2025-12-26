Celebración de Navidad terminó en una batalla campal: una persona murió y 15 están heridas

Una celebración navideña que comenzó como una reunión de unión familiar terminó en tragedia la noche del 25 de diciembre en el corregimiento de Arroyo de Piedras, en el municipio de Luruaco, departamento del Atlántico.

RELACIONADO Procedimiento de la Policía por violencia intrafamiliar en Pitalito terminó en asonada y dejó un muerto

En una batalla campal terminó la celebración de Navidad en el Atlántico

Un joven de 22 años perdió la vida y al menos 15 personas resultaron heridas tras una batalla campal que se desató entre dos familias de vecinos.

Según las autoridades locales, lo que inició como una discusión verbal entre dos familias escaló rápidamente a enfrentamientos físicos.

Al parecer, el consumo de bebidas alcohólicas fue un factor determinante en el escalamiento de la violencia.

De las 15 personas lesionadas durante los enfrentamientos, cuatro tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales de poblaciones cercanas debido a la gravedad de sus heridas.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante de la Policía del Atlántico, se refirió al respecto y reveló detalles de qué fue lo que ocurrió.

“Varias personas estuvieron departiendo. En la madrugada, como que descansaron un poco, tomaron aire nuevamente y en la tarde inician nuevamente a esta ingesta de bebidas alcohólicas”, indicó coronel.

En las últimas horas, las autoridades también confirmaron la captura del presunto autor material del homicidio del joven de 22 años.

Autoridades refuerzan medidas por enfrentamientos en celebraciones de Fin de Año

Tras el incidente, la seguridad en Arroyo de Piedras fue reforzada, mientras que la Policía del Atlántico reportó que no fue el único enfrentamiento registrado en la población durante las festividades del 25 de diciembre.

Por el momento, las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del enfrentamiento y determinar las responsabilidades de todos los involucrados en los hechos que enlutaron la celebración navideña en esta comunidad del Atlántico.