CANAL RCN
Colombia Video

Celebración de Navidad terminó en una batalla campal: una persona murió y 15 están heridas

Según el reporte de las autoridades, un joven de 22 años perdió la vida y al menos 15 personas resultaron heridas. Varias tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
02:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una celebración navideña que comenzó como una reunión de unión familiar terminó en tragedia la noche del 25 de diciembre en el corregimiento de Arroyo de Piedras, en el municipio de Luruaco, departamento del Atlántico.

Procedimiento de la Policía por violencia intrafamiliar en Pitalito terminó en asonada y dejó un muerto
RELACIONADO

Procedimiento de la Policía por violencia intrafamiliar en Pitalito terminó en asonada y dejó un muerto

En una batalla campal terminó la celebración de Navidad en el Atlántico

Un joven de 22 años perdió la vida y al menos 15 personas resultaron heridas tras una batalla campal que se desató entre dos familias de vecinos.

Según las autoridades locales, lo que inició como una discusión verbal entre dos familias escaló rápidamente a enfrentamientos físicos.

Al parecer, el consumo de bebidas alcohólicas fue un factor determinante en el escalamiento de la violencia.
De las 15 personas lesionadas durante los enfrentamientos, cuatro tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales de poblaciones cercanas debido a la gravedad de sus heridas.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante de la Policía del Atlántico, se refirió al respecto y reveló detalles de qué fue lo que ocurrió.

“Varias personas estuvieron departiendo. En la madrugada, como que descansaron un poco, tomaron aire nuevamente y en la tarde inician nuevamente a esta ingesta de bebidas alcohólicas”, indicó coronel.

En las últimas horas, las autoridades también confirmaron la captura del presunto autor material del homicidio del joven de 22 años.

Autoridades refuerzan medidas por enfrentamientos en celebraciones de Fin de Año

Conductor borracho provocó fatal accidente en Boyacá: una familia completa iba en el carro
RELACIONADO

Conductor borracho provocó fatal accidente en Boyacá: una familia completa iba en el carro

Tras el incidente, la seguridad en Arroyo de Piedras fue reforzada, mientras que la Policía del Atlántico reportó que no fue el único enfrentamiento registrado en la población durante las festividades del 25 de diciembre.

Por el momento, las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del enfrentamiento y determinar las responsabilidades de todos los involucrados en los hechos que enlutaron la celebración navideña en esta comunidad del Atlántico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Extradición

Corte Suprema declaró improcedente tutela con la que ‘Pipe Tuluá’ quería evitar la extradición

Catatumbo

500 personas se verían obligadas a pasar el Año Nuevo lejos de sus hogares por desplazamiento en el Catatumbo

Interpol

Activan búsqueda internacional por la “mujer del disfraz azul” señalada de instigar el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 26 de diciembre de 2025

¡El Super Astro Sol tuvo nuevos ganadores tras el sorteo de este 26 de diciembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Japón

Ataque con arma blanca y sustancia desconocida en Japón deja un mínimo de 14 personas heridas

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso habría tenido una relación laboral con el sitio en el que ocurrió el ataque.

Richard Ríos

Ya le ponen precio a Richard Ríos en Benfica: el club multiplicaría la inversión

Artistas

Yeferson Cossio anunció decisión tras su cirugía urgente en el corazón: ¿cuál fue?

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores