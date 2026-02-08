CANAL RCN
Colombia Video

Mujer se salvó de milagro junto a su familia durante la tragedia en Mallama: esto contó

La emergencia ocurrida hace pocos días dejó las casas convertidas en escombros.

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
02:55 p. m.
En medio de la tragedia por la avalancha en la vereda Oscurana (Mallama en Nariño) que arrebató la vida de siete personas, hay testimonios que dan cuenta que los milagros que existieron durante la emergencia.

Sandra Patricia Rosero es testigo de ello. Junto a sus hijos y esposo se salvaron de quedar atrapados en la avalancha. “Soy orgullosa porque Dios me salvó la vida y en ese momento los escombros cayeron encima de mí, mis hijos y esposo; pero ni una sola piedra nos tocó a nosotros”, contó.

¿Cómo se salvaron?

La familia logró salir ilesa en medio de paredes colapsadas, hierros retorcidos y carros atrapados por enormes cantidades de lodo.

“Lo que pasa es que a nosotros nos empujaron hacia los muros. Estaban durmiendo, pero yo estaba despierta. Pensamos que podía ser un temblor”, narró Rosero al contar el momento en el que se escuchó el sonido del agua, “lo que hice fue taparme con las cobijas e invoqué a Dios para que me guardara con mi familia”.

Otras familias lo perdieron todo

En cambio, hubo familias que lo perdieron todo. Adriana Cuestas es una de las personas que vive esta crítica situación: “Fue muy duro y escuché cuando la gente comenzó a gritar. Ahí todos salimos y solo pudimos llorar”.

Cerca de 100 familias del sector se mantienen en vilo, pues el riesgo está latente. Por lo cual, las autoridades recomendaron evacuar la zona para evitar nuevas tragedias y pérdida de vidas.

La emergencia se presentó casi a las 10:00 p.m. del viernes 6 de febrero y entre las víctimas hubo una menor de 17 años. Resulta que las intensas lluvias provocaron una creciente súbita en un arroyo, llevando a un colapso y posterior deslizamiento.

Dos días después, las labores de rescate se mantienen, así como la entrega de ayudas humanitarias.

