Avalancha en Mallama, Nariño, dejó seis muertos y un desaparecido tras creciente de arroyo

Una avalancha devastadora en el municipio de Mallama, en la costa pacífica de Nariño, dejó un saldo trágico de seis personas fallecidas y una desaparecida tras la creciente de un arroyo que sepultó cinco viviendas en zona rural.

RELACIONADO Hallan sin vida a joven de 19 años que intentó ascender el volcán Galeras en Nariño

Terrible avalancha dejó seis muertos en Nariño

La emergencia, que ocurrió cerca de las 10 de la noche, mantiene en vilo a toda la comunidad.

Todas las víctimas pertenecen a una misma familia, entre ellas una menor de 17 años.

Los organismos de socorro, incluidos bomberos de Mallama, Túquerres, Ipiales y Sapuyes, además de personal de la Defensa Civil y miembros de la comunidad, han trabajado durante más de 12 horas en las labores de búsqueda bajo condiciones de alto riesgo por la inestabilidad del terreno y la persistencia de las lluvias.

La avalancha se originó por un aguacero intenso que provocó la creciente súbita de un arroyo en la zona. Comenzó como un aguacero, pero terminó en una montaña de lodo que borró del mapa las viviendas.

Las casas quedaron reducidas a escombros bajo una masa de tierra que no dio tiempo a los residentes para evacuar.

Entre las estructuras afectadas se encuentra un puesto de salud de la comunidad. Ante la magnitud de la tragedia y el riesgo de nuevos deslizamientos, las autoridades departamentales han solicitado a los habitantes mantenerse alejados de la zona y evalúan la posible evacuación definitiva del sector.

Autoridades mantienen monitoreo en Nariño por riesgo de avalanchas

La ayuda humanitaria y las autoridades departamentales ya se encuentran desplegadas en el área, aunque la comunidad continúa clamando por atención urgente.

Los socorristas persisten cavando entre los escombros con la esperanza de encontrar con vida a la persona que permanece desaparecida, mientras la inestabilidad del terreno y las condiciones climáticas adversas complican las operaciones de rescate.