Emergencia en Arboletes, Antioquia: un puente colapsó y hay al menos 8.000 damnificados por las lluvias

La emergencia por lluvias se extiende sin clemencia por gran parte del país y el Urabá antioqueño no ha sido la excepción. En Arboletes las familias lo perdieron todo entre el desbordamiento de los ríos y la fuerza del mar que ya dejan cerca de 8.000 damnificados.

RELACIONADO Rescatan a madre y sus dos hijos en Necoclí durante emergencia en Urabá

Los cultivos de plátano y el sustento de cientos de campesinos han quedado bajo el lodo. Además, el puente de Jalisco, en la vía Montería – Arboletes, colapsó dejando incomunicada por vía terrestre a la población.

Una ambulancia del municipio, que regresaba de montería luego de trasladar un paciente, no pudo llegar debido al daño en la infraestructura.

Ocho corregimientos está aislados

Pero estas no han sido las únicas consecuencias del invierno. Campesinos han tenido que buscar nuevas formas de llevar sus productos hacia Montería para venderlos y no dejarlos perder.

Lo ocurrido en el puente de Jalisco empeora la ya difícil situación que se vive en el municipio de Arboletes por cuenta de las intensas lluvias.

RELACIONADO Adolescente de 14 años sobrevivió aferrado a un árbol durante emergencia por lluvias en Necoclí

El alcalde, Álvaro González, señaló que en este momento hay ocho corregimientos aislados y 72 veredas a las que no se puede llegar vía terrestre.

Más emergencias en el Urabá antioqueño

Por ahora, un equipo de expertos se dirige al puente de Jalisco para evaluar las opciones de recuperación de la vía que conecta a una parte del norte del Urabá antioqueño.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, al momento hay 40 frentes activos con maquinaria amarilla por emergencias viales en todo el departamento.

Tramos como los de Betulia – Urrao, Frontino – Paso Ancho, San Rafael – Veredales, Carepa – Saiza, Apartadó, Bocas del Río – Turbo, El Mango – Amalfi, y La Y – Yondó, hacen parte de la lista de emergencias que se han atendido en esta zona del país.

RELACIONADO Caída de dos puentes deja incomunicadas a miles de personas en tres municipios del Urabá antioqueño

Emergencias como la de Arboletes, Necoclí, Bocatoma, el Bobal y Bocas del Río han sido catalogadas por la Secretaría como puntos críticos.