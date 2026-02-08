CANAL RCN
Rescatan a niña de 3 años que fue hallada sola al interior de una vivienda en el norte de Bogotá

El caso se conoció gracias al aviso de habitantes del barrio quienes durante la madrugada escucharon el llanto de la menor proveniente de una habitación y alertaron a las autoridades.

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
02:49 p. m.
En las recientes horas, una niña de aproximadamente tres años fue rescatada por las autoridades tras ser encontrada sola y encerrada en una vivienda del norte de Bogotá, en hechos ocurridos en la localidad de Usaquén.

Rescatan a menor que fue hallada sola al interior de una vivienda

El caso se conoció gracias al aviso de habitantes del barrio Verbenal, quienes durante la madrugada escucharon el llanto de una menor proveniente de una habitación y alertaron a las autoridades.

Tras recibir el reporte, unidades de la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales y su grupo de Infancia y Adolescencia, se desplazaron al lugar para verificar la situación.

De acuerdo con la información oficial, con autorización de uno de los inquilinos del inmueble y en coordinación con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, los uniformados ingresaron a la habitación señalada. Allí encontraron a la niña sola y encerrada con llave, por lo que procedieron a su rescate inmediato para salvaguardar su vida e integridad.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que el procedimiento fue posible gracias al trabajo conjunto entre la comunidad, las zonas de atención y la Policía de Infancia y Adolescencia.

“Sí, efectivamente la Policía Nacional a través del grupo de infancia y adolescencia de la seccional de Protección y Servicios Especiales de Bogotá logra el rescate de una menor de aproximadamente 3 años en la localidad de Usaquén. Hechos en los cuales, gracias a ese trabajo articulado entre la comunidad, las zonas de atención y nuestra policía de infancia, nos acercamos a un inmueble ubicado en sector de Verbenal, donde nos informan de que una niña se encuentra al parecer sola”.

Tras el rescate, la menor fue puesta a disposición de la autoridad administrativa competente y trasladada a un centro especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Policía hace llamado a padres de familia por abandono a menores

Las autoridades indicaron además que, en el marco de la estrategia EPAIS, durante lo corrido de 2026 se ha logrado el rescate de 19 menores en situaciones que ponían en riesgo su bienestar.

La Policía reiteró el llamado a padres, madres y cuidadores para que no dejen solos a niños, niñas y adolescentes y mantengan siempre su cuidado bajo la supervisión de un adulto responsable.

