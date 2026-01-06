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Consejo de Estado lanzó dura advertencia por uso de IA en procesos judiciales: esto dijeron

El caso fue remitido a las autoridades disciplinarias para que investiguen posibles responsabilidades.

Foto: CEJ

Noticias RCN

junio 01 de 2026
10:55 a. m.
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El uso de herramientas de inteligencia artificial se ha extendido a múltiples sectores, incluido el ámbito jurídico. Sin embargo, el Consejo de Estado advirtió que estas tecnologías no pueden reemplazar la verificación rigurosa de la información ni la responsabilidad profesional de quienes participan en procesos judiciales.

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La alerta surgió luego de que un despacho encontrara que varias sentencias citadas en un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no existían en las bases oficiales de la corporación, pese a que estaban presentadas con todos los elementos que aparentaban darles autenticidad.

¿Qué fue lo que encontró el Consejo de Estado?

El Consejo de Estado rechazó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia después de detectar graves inconsistencias en los soportes utilizados por quien presentó la solicitud.

Según explicó la corporación, dentro del recurso fueron citadas varias supuestas sentencias que incluían números de radicado, fechas de expedición, nombres de magistrados ponentes e incluso reglas jurídicas aparentemente precisas.

Sin embargo, al realizar la verificación correspondiente, el despacho concluyó que esas decisiones judiciales no existían o no correspondían a providencias reales.

En este sentido, el alto tribunal vio que la información presentada tenía apariencia de autenticidad y podía inducir a error dentro del proceso judicial.

¿Por qué es grave citar sentencias inexistentes?

Para el Consejo de Estado, este tipo de actuaciones va mucho más allá de un simple error formal.

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La corporación señaló que presentar decisiones judiciales inexistentes o inexactas afecta la seriedad de los procesos, compromete la confianza en la administración de justicia y desconoce los deberes éticos y profesionales que deben cumplir quienes intervienen ante los jueces.

Por esa razón, además de rechazar el recurso, el despacho ordenó remitir copia del expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, entidad que deberá establecer si existen méritos para iniciar una investigación disciplinaria por lo ocurrido.

¿Qué dijo el tribunal sobre la inteligencia artificial?

En su pronunciamiento, el Consejo de Estado dejó claro que no cuestiona el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo para las labores jurídicas.

No obstante, recordó que estas tecnologías son únicamente instrumentos de asistencia y que nunca sustituyen el criterio profesional, la revisión humana ni la obligación de corroborar la veracidad de las fuentes utilizadas en documentos judiciales.

El tribunal enfatizó que el problema no radica en emplear inteligencia artificial, sino en presentar información que no ha sido verificada como si fuera cierta ante una autoridad judicial.

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