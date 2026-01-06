Colombia vs. Costa Rica: posible XI titular en la despedida de la selección

La selección Colombia tendrá este lunes primero de junio una prueba clave antes de emprender su camino hacia la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un compromiso amistoso que servirá como despedida oficial ante la afición colombiana antes del gran desafío internacional.

Con el grupo completo concentrado en Bogotá desde hace varios días, el cuerpo técnico trabaja intensamente en la construcción del equipo que debutará en el Mundial frente a Uzbekistán. El objetivo no es solamente sumar minutos de competencia, sino también afinar aspectos tácticos, físicos y estratégicos en un contexto similar al que encontrará la selección en su estreno mundialista.

La planificación de Lorenzo apunta a utilizar durante buena parte del primer tiempo una formación muy cercana a la titular que saltaría al campo en el debut de la Copa del Mundo.

¿Por qué Bogotá juega un papel importante en la preparación?

Más allá del rival de turno, la sede elegida para este amistoso tiene un valor especial dentro de la preparación colombiana. El primer encuentro mundialista se disputará en el estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario ubicado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, condición que obliga a trabajar con antelación la adaptación física.

En ese sentido, Bogotá aparece como un aliado natural. La capital colombiana, situada por encima de los 2.600 metros de altitud, ofrece un entorno adecuado para que los jugadores ajusten su rendimiento y su resistencia en condiciones similares a las que enfrentarán en territorio mexicano.

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La intención del cuerpo técnico es aprovechar este contexto para evaluar respuestas físicas, intensidad de juego y comportamiento táctico del equipo en un ambiente de exigencia atmosférica.

El posible once que ensayaría Néstor Lorenzo

Pensando en el compromiso ante Costa Rica, Colombia tendría definida una base titular de alto nivel. En la portería estaría Camilo Vargas, respaldado por una línea defensiva integrada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica.

En la zona medular aparecerían Jefferson Lerma y Richard Ríos como hombres de equilibrio, acompañados por la creatividad y experiencia de James Rodríguez. Más adelante, Jhon Arias y Luis Díaz aportarían velocidad, desequilibrio y amplitud ofensiva.

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Para el frente de ataque, la responsabilidad recaería sobre Luis Suárez, quien asumiría la posición ante la recuperación de Jhon Córdoba, afectado por una leve molestia física.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el amistoso frente a Costa Rica representa mucho más que un simple partido de preparación. Será una oportunidad para medir sensaciones, ajustar movimientos y acercarse a la versión definitiva con la que Colombia buscará comenzar con paso firme su aventura en Estados Unidos 2026.