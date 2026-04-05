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Adulto mayor fue secuestrado en carretera del Cesar: su camioneta apareció calcinada en la vía

Jesús Emiro Vergel González fue interceptado en plena vía entre Aguachica y San Martín.

Adulto mayor secuestrado en la vía Aguachica - San Martín
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

abril 05 de 2026
01:02 p. m.
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En el sur del Cesar se conoció el presunto secuestro de Jesús Emiro Vergel González, un adulto mayor que desapareció mientras se movilizaba por carretera.

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El hecho ocurrió en el tramo que comunica a Aguachica con San Martín, específicamente en el sector conocido como Once Reses, donde fue interceptado por desconocidos.

¿Qué se sabe del adulto mayor fue secuestrado en carretera del Cesar?

Según los reportes preliminares, el adulto mayor se desplazaba con normalidad por esta vía cuando fue abordado, en un hecho que apunta a un secuestro. Desde ese momento, se perdió todo contacto con él.

Hallan camioneta calcinada que pertenecía a adulto mayor secuestrado en vía del Cesar

Horas después del rapto, la camioneta en la que viajaba fue encontrada en el sector de Besote, en condiciones que evidencian un intento por desaparecer cualquier rastro.

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El vehículo presentaba signos de haber sido parcialmente incinerado, lo que, según las primeras hipótesis, habría sido provocado de manera intencional para eliminar evidencias.

En el lugar también fueron halladas algunas pertenencias personales del adulto mayor, abandonadas junto al automotor.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre quiénes estarían detrás de este hecho ni sobre posibles avances en la búsqueda.

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