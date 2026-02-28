CANAL RCN
Colombia Video

Ataque a helicóptero del Ejército en Bolívar deja 8 militares heridos

Las autoridades investigan si el ataque fue perpetrado por el ELN o las disidencias de las Farc.

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
02:38 p. m.
Un nuevo ataque a la fuerza pública se registró este 28 de febrero en el sur de Bolívar, cuando un helicóptero del Ejército que sobrevolaba la zona fue blanco de ataque.

De acuerdo con información oficial, ocho militares resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos.

Gobierno ofrece millonaria recompensa por los responsables de la violencia que enfrenta el sur de Bolívar
Por ahora, las autoridades desconocen quién sería el autor del ataque, aunque las hipótesis apuntan al ELN o a las disidencias de las Farc.

Violencia en el sur de Bolívar

Los enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc han desencadenado una grave ola de violencia y desplazamiento en el sur del departamento de Bolívar.

Hasta ahora, se han identificado siete jefes criminales como los principales responsables de la desestabilización del territorio, por los cuales se ofrecen recompensas de hasta $$3.200 millones.

Se trata de alias Omar Ocasinga, alias Mara y alias Arbey del ELN; además, figuran alias Julián de las disidencias de las Farc; y alias Jefferson, 'Piña' y 'Hernández', del Clan del Golfo.

La Primera División del Ejército anunció que tropas de la Brigada 19 adelantan operaciones ofensivas focalizadas en el sur del departamento.

Ejército Nacional destruye taller del ELN con 44 cilindros bomba en Tibú, Norte de Santander
En la mañana de este viernes también se reportó el ataque con drones por parte del ELN contra la base militar San Lucas, ubicada en zona rural de Montecristo.

Medidas para proteger a la población del sur de Bolívar

Ante la arremetida criminal en el sur de Bolívar por parte de las estructuras que se disputan el control territorial para actividades de minería ilegal, el gobierno anunció un despliegue militar importante.

Se espera que la próxima semana lleguen a la zona 300 uniformados del Ejército, cifra que se duplicaría en abril con otros 300 soldados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también señaló que se estudia la posibilidad de construir bases militares en Magangué.

