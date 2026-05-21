Magistrados del CNE protagonizan acalorada discusión sobre la medida que ordena suspender la publicación de encuestas a Atlas Intel

Un fuerte choque conceptual paralizó los ánimos en la más reciente Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE). La magistrada Fabiola Márquez, vinculada al Pacto Histórico, determinó de manera autónoma dictar una medida cautelar con el fin de congelar la divulgación de los sondeos de opinión de la firma Atlas Intel.

Sin embargo, tras un agudo intercambio de reproches institucionales, la corporación optó por revertir la suspensión unilateral, autorizando a la encuestadora a continuar con la difusión de sus estudios estadísticos hasta una semana antes de que se celebren los comicios presidenciales, el próximo 31 de mayo.

El ambiente se tornó hostil cuando el magistrado Álvaro Hernán Prada rebatió abiertamente la legitimidad y los criterios de la orden expedida por el despacho de su homóloga. La objeción provocó que Márquez reaccionara de forma tajante, exigiéndole que frenara los cuestionamientos hacia sus resoluciones y manifestándole directamente que él “no es quien para calificar si está bien o mal”.

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Argumentos y defensa del debido proceso

Ante los reclamos de la funcionaria en medio de los llamados al orden dentro del recinto, Prada defendió su postura argumentando que sus críticas se enmarcaban estrictamente dentro del debate legal y el respeto corporativo. Según explicó el propio magistrado, expuso “con firmeza” sus “argumentos jurídicos frente a una decisión adoptada por otro despacho, cuyos fundamentos no compartía. Lo hice con respeto profesional, con preocupación institucional y con la convicción de que el CNE debe actuar siempre dentro de la constitución, la Ley y el debido proceso”.

Rutas institucionales tras el altercado

Para destrabar el conflicto y desescalar la tensión entre ambos despachos, el Consejo Nacional Electoral determinó la conformación de una comisión especial integrada por varios magistrados. Esta delegación técnica será la encargada exclusiva de estudiar detalladamente el expediente de la encuestadora Atlas Intel y dictaminar una resolución definitiva sobre el recurso impuesto contra la medida cautelar que inicialmente la frenaba.

A pesar de que este episodio en particular fue contenido, las deliberaciones internas de la autoridad electoral frente a las metodologías de medición no han concluido. La Sala Plena mantendrá bajo su lupa el desempeño de este sector y continuará analizando el camino a seguir.