Cartagena toma medidas temporales en los colegios por altas temperaturas

Antes del mediodía, el calor ya se intensifica en Cartagena y las jornadas escolares se vuelven más pesadas. Las altas temperaturas en la región Caribe llevaron a la Secretaría de Educación Distrital a adoptar medidas temporales para proteger a los estudiantes.

Ajustes en las jornadas escolares

"Estamos evitando las actividades físicas al aire libre entre las 11 de la mañana y las dos de la tarde, porque es el horario de mayor radiación solar, estamos recortando las horas de clase de 60 minutos a 45 minutos, estamos decretando recreos muy breves, después de 90 minutos de clase", afirmó Alberto Martínez, secretario de Educación.

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Entre las medidas también se incluye la instalación de puntos de hidratación para prevenir descompensaciones en los estudiantes.

Impacto en colegios y expansión regional

La ola de calor ha obligado a encender equipos de aire acondicionado en varias instituciones, lo que ha disparado el consumo eléctrico.

Aunque no se han reportado emergencias graves, la Secretaría de Educación atiende cuatro situaciones específicas junto con Afia. El llamado oficial es a los colegios que aún no cuentan con equipos de climatización a esperar el acompañamiento institucional antes de realizar nuevas instalaciones.

Tras el anuncio en Cartagena, ciudades como Valledupar y el municipio de Lorica también adoptaron estas medidas para mitigar los efectos de las altas temperaturas en la población estudiantil.