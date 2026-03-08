Comerciantes de Monserrate piden soluciones tras cierre de puestos en el sendero

En Monserrate fueron sellados indefinidamente 33 locales de venta de comidas ubicados a lo largo del sendero, según el Distrito, por protección del bosque que rodea el cerro.

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Como era de esperarse, decenas de familias que tradicionalmente han vendido sus productos en este estratégico punto de la ciudad iniciaron protestas en contra de la medida.

Comerciantes piden soluciones a la Alcaldía

César Ricaurte, uno de los afectados, aseguró que se encuentran preocupados pues una resolución de la CAR les impide llevar a cabo las actividades comerciales que les dan el sustento.

Cabe anotar que estos puestos a lo largo del sendero son abiertos casi que a diario por los comerciantes y visitados por cientos de turistas y deportistas que ascienden al santuario.

Ricaurte también señaló que llevan más de 50 años desempeñando estas labores, por lo que exigen una mesa de trabajo con la Administración Distrital para estudiar medidas de contingencia que les permitan solucionar la situación.

¿Por qué cerraron comercios en Monserrate?

De otro lado, desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, indican que las construcciones a lo largo del sendero se encuentran en un área de conservación ambiental, por lo que se deben tramitar permisos y autorizaciones para continuar con las actividades comerciales.

La entidad también mencionó que hay actividades que están completamente prohibidas en esta zona, debido al plan de conservación de la reserva.

No obstante, están abiertos a dialogar con las comunidades, manteniendo las restricciones existentes para proteger esta zona de los cerros orientales de la capital.