CANAL RCN
Colombia

Movimiento Defensores de la Patria envió solicitud al CNE para convertirse en partido político

La solicitud llegó al despacho del magistrado y vicepresidente del CNE, Alfonso Campo, quien estudiará dicho documento.

Foto: AFP

Valeria Quiroga

julio 03 de 2026
08:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El jueves 25 de julio, Abelardo de la Espriella recibió la credencial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo acredita como presidente electo de Colombia.

Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente en el gobierno de Abelardo de la Espriella
RELACIONADO

Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Lo hizo con su movimiento Defensores de la Patria, el mismo con el que se inscribió ante la Registraduría respaldado por cerca de cinco millones de firmas y con el que ahora busca obtener personería jurídica para constituirse como partido político ante el mismo cuerpo colegiado.

Al despacho del magistrado y vicepresidente del CNE, Alfonso Campo, del Partido Conservador, llegó la solicitud para que se estudie dicho documento. Una vez analizado, será presentado en forma de ponencia, ya sea negando o aceptando la petición, para luego pasar a la sala plena, donde deberá alcanzar al menos seis votos.

¿Cómo subirá el salario mínimo en el gobierno De La Espriella? Esto explicó el Minhacienda designado
RELACIONADO

¿Cómo subirá el salario mínimo en el gobierno De La Espriella? Esto explicó el Minhacienda designado

¿Cuáles son los requisitos del CNE para obtener la personería jurídica?

Dentro de los requisitos que pide el CNE para que un movimiento obtenga su personería jurídica se encuentran presentar una solicitud oficial acompañada de los estatutos internos y la plataforma política que refleje su filosofía y programas.

Además, deben acreditar al menos el 3% de los votos válidos en elecciones de Senado o Cámara, según el artículo 108 de la Constitución.

Abelardo de la Espriella dialogó con Isaac Herzog sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel
RELACIONADO

Abelardo de la Espriella dialogó con Isaac Herzog sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel

Tras la revisión, el CNE emite una resolución aprobando o negando la petición, y para conservar la personería el partido debe mantener ese umbral en elecciones posteriores y cumplir con la normatividad vigente.

Defensores de la Patria busca personería a través de la excepción jurisprudencial

El movimiento Defensores de la Patria busca su personería jurídica a través de la excepción jurisprudencial, la misma medida que tuvo en cuenta el CNE para concederle el reconocimiento jurídico a la candidatura presidencial Colombia Humana en 2018 del presidente Gustavo Petro a través de la sentencia de la Corte Constitucional SU-316 de 2021.

Bajo este mismo argumento la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento con el que en 2022 Rodolfo Hernández inscribió su candidatura ante la Registraduría para las elecciones presidenciales, también logró su personería jurídica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestros

¿De cuánto podría ser la condena contra el hijo de Diomedes Díaz si es hallado culpable?

Iván Cepeda

Investigarán al concejal 'Gury' por pedir bombardeos en zonas donde Cepeda tuvo mayor votación

Valle del Cauca

Hombres armados prendieron fuego a tractomula en la vía Buga – Buenaventura

Otras Noticias

Subsidios

Cómo recibir los subsidios del Gobierno en Nequi, DaviPlata o su cuenta bancaria: paso a paso

Desde el DPS se habilitó un nuevo canal para recibir las ayudas de los distintos programas.

Estados Unidos

Nuevo escándalo: delegación de selección del Mundial 2026 se peleó a empujones con la Policía de EE.UU.

Todo ocurrió cuando la delegación llegó al hotel situado en Dallas, previo a su partido de dieciseisavos de final.

Enfermedades

El peligro oculto del colesterol elevado en personas delgadas

Venezuela

¿Cuántos muertos ha dejado el doble terremoto en Venezuela tras una semana de la tragedia?

Viral

“No nos representa”: mexicanos rechazan la conducta de la hincha que lanzó bebida a ecuatoriano en México