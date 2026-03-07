Movimiento Defensores de la Patria envió solicitud al CNE para convertirse en partido político

El jueves 25 de julio, Abelardo de la Espriella recibió la credencial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo acredita como presidente electo de Colombia.

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Lo hizo con su movimiento Defensores de la Patria, el mismo con el que se inscribió ante la Registraduría respaldado por cerca de cinco millones de firmas y con el que ahora busca obtener personería jurídica para constituirse como partido político ante el mismo cuerpo colegiado.

Al despacho del magistrado y vicepresidente del CNE, Alfonso Campo, del Partido Conservador, llegó la solicitud para que se estudie dicho documento. Una vez analizado, será presentado en forma de ponencia, ya sea negando o aceptando la petición, para luego pasar a la sala plena, donde deberá alcanzar al menos seis votos.

¿Cuáles son los requisitos del CNE para obtener la personería jurídica?

Dentro de los requisitos que pide el CNE para que un movimiento obtenga su personería jurídica se encuentran presentar una solicitud oficial acompañada de los estatutos internos y la plataforma política que refleje su filosofía y programas.

Además, deben acreditar al menos el 3% de los votos válidos en elecciones de Senado o Cámara, según el artículo 108 de la Constitución.

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Tras la revisión, el CNE emite una resolución aprobando o negando la petición, y para conservar la personería el partido debe mantener ese umbral en elecciones posteriores y cumplir con la normatividad vigente.

Defensores de la Patria busca personería a través de la excepción jurisprudencial

El movimiento Defensores de la Patria busca su personería jurídica a través de la excepción jurisprudencial, la misma medida que tuvo en cuenta el CNE para concederle el reconocimiento jurídico a la candidatura presidencial Colombia Humana en 2018 del presidente Gustavo Petro a través de la sentencia de la Corte Constitucional SU-316 de 2021.

Bajo este mismo argumento la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento con el que en 2022 Rodolfo Hernández inscribió su candidatura ante la Registraduría para las elecciones presidenciales, también logró su personería jurídica.