Consulta de centro, promovida por Claudia López, fue inscrita sin Fajardo: Armitage dijo "no"

Una nueva consulta aterriza en el tarjetón que los colombianos podrán solicitar en la jornada electoral del 8 de marzo (2026) para definir algunos de los candidatos a las presidenciales de mayo próximo.

Se trata de la consulta de centro o ‘Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación’ que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el exdefensor del Pueblo en temas de salud, Leonardo Huerta, inscribieron el miércoles, 4 de febrero, ante la Registraduría.

Según López, “esta consulta no es contra nadie, es a favor de Colombia. Es una invitación a dejar atrás los gritos y a decidir con serenidad cómo garantizamos salud que funcione, seguridad para vivir tranquilos y educación para que la vida sí alcance”, distanciándose de los extremos en materia política.

Fajardo aún no se decide sobre su participación en consultas:

Las últimas semanas, López se ha acercado a otros candidatos para sumar fuerzas, a través de una consulta distinta a la de centroderecha (Gran Consulta por Colombia) o la de izquierda (Frente por la Vida).

Uno de los candidatos a los que ha tratado de convencer es a Sergio Fajardo que, según dijo, tomará una decisión el jueves, 5 de febrero. Sin embargo, “la consulta queda abierta a otras personas”, que tendrán la oportunidad de inscribirse hasta el viernes, 6 de febrero.

Maurice Armitage dijo “no” a la consulta de centro: estas son sus razones

Paralelo a la inscripción de la ‘Consulta de las Soluciones’, el exalcalde de Cali Maurice Armitage declinó la oferta de López en su cuenta de la red social X: “El tiempo apremia. Por eso lamento que las cosas no se hayan dado (…) Les deseo muchos éxitos en los caminos que escogieron emprender (…) he decidido hacerles caso a todas las personas que en los últimos días me sugirieron continuar mi candidatura (…) Por esa razón confirmo que participaré en la primera vuelta”.

Así las cosas, la consulta de centro es una consulta de dos: Claudia López y Leonardo Huerta. La Gran Consulta por Colombia se inscribió con nueve candidatos: Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria.

Y la consulta del Frente por la Vida se despide de Iván Cepeda, tras la decisión adoptada por el CNE, quedando con Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero, si las autoridades electorales lo permiten.